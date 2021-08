Hande Erçel ('Love is in the air') tiene un perro que causa furor en Instagram

Los muchísimos fans que atesora Love is in the air en nuestro país probablemente sepan que Hande Erçel, que da vida a Eda en la ficción turca, es toda una enamorada de los animales en la vida real. Y, aunque su foto de perfil de Instagram la ocupa parcialmente el rostro de un gato, son los perros los que se han ganado el corazón de la considerada “mujer más bella del mundo”.

Hande Erçel tiene, nada más y nada menos que, tres perros que le acompañan en su día a día. "Son mis bebés, no puedo decir cuánto los amo", dijo en una ocasión en una entrevista. Sin embargo, hay uno que destaca por encima de los demás por una razón muy sencilla: la actriz ha hecho de él todo un influencer.

Se llama Azul y es un precioso braco de Weimar que suma en Instagram más de 70.000 seguidores gracias a sus, hasta ahora 16 publicaciones. ¡Casi nada! Un animal que llegó antes a la vida de su padre que a la suya pero que terminó por conquistar a los dos.

Aún así y a pesar de que Azul sea el más famoso de todos, Hande Erçel los quiere a todos por igual (los otros se llaman Niebla y Noche) y a veces les dedica palabras tan sentidas como estas con las que acompañó una bonita secuencia de fotografía de juegos perrunos en el jardín: "Qué suerte tengo de que estos 3 hermosos bebés quisieran estar conmigo y vinieran a mi vida... Que sea un mundo rodeado de amor. Qué gran virtud ser una sociedad que acepta la existencia de todas las almas que no pueden expresarse sin un lenguaje y tener empatía."

La explicación de los nombres de los perros de Hande Erçel

Pero, ¿te has preguntado por qué Hande Erçel puso a sus tres perros un nombre en español? (Azul, Niebal y Noche) La verdad es que la explicación que la actriz dio a la revista InStyle no es para nada complicada, aunque no por ello menos curiosa: "Elegí las palabras que me gustaban porque quería aprender sus nombres en español". Y es que, la protagonista de Love is in the air ya ha hablado alguna vez del cariño que siente por la cultura de nuestro país y por nuestro idioma, el cual aseguró haber comenzado a estudiar durante el confinamiento.

Quién sabe si ahora que Hande Erçel ha decidido tomarse un descanso como actriz tras el final de la telenovela turca para seguir formándose a nivel interpretativo, así como para mejorar el inglés, también se lanza con el español.

De momento, los nombres de sus tres perros son todo un homenaje.