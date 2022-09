Tras Emmanuel Esparza, otro actor se convierte en el segundo expulsado de ‘MasterChef Celebrity 7’

“El aspirante que no continua en las cocinas de MasterChef es Eduardo”. Con esta frase, Pepe Rodríguez ponía fin a la experiencia culinaria de Eduardo Rosa. El actor era consciente de que su nivel no era el adecuado para un concurso tan exigente.

“El buen nivel de tus compañeros no te ha ayudado mucho, pero nos quedamos con tu actitud. Te hemos visto esforzarte. Eres un tío luchador, trabajador, pero es verdad que te falta mucho para ese nivel de cocina mínimo que estamos pidiendo”, argumentaba el chef.

“Es como el yin y el yan. Un día tan bonito en el que hemos cocinado tan bien casi todos, la mala noticia es que Edu se va y me da muchísima pena porque a Edu le quiero una barbaridad”, reconocía su compañero Fernando Andina al que el nuevo expulsado considera el ganador de esta edición.

Hoy despedimos de las cocinas al maravilloso @soyEduardoRosa que ha trabajado y luchado hasta el final. ¡Gracias por todo aspirante! https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/OSkY7FdU3H — MasterChef (@MasterChef_es) September 19, 2022

El plato asiático

Esta expulsión se veía venir cuando Patricia Conde, Nico Abad, Pepe Barroso, Isabelle Junot, Fernando Andina y Xavier Deltell competían con Eduardo en la prueba de eliminación tras fallar en la prueba de exteriores.

El primero que se salvó fue el humorista, apoyado por sus compañeros que dieron su nombre para que quedara al margen de la prueba. El resto tuvieron que sumergirse en la cocina japonesa.

El chef Hideki Matsuhisa, el primer japonés que consiguió una estrella Michelín en nuestro país, compartió sus secretos para triunfar con un plato asiático en 75 minutos. La cosa empezó difícil porque en el supermercado, el nombre de los ingredientes estaba puesto en su idioma original.

Cada uno escogió su plato y Eduardo optó por unos noodles que no salieron como él esperaba. “En esta prueba pedíamos un plato que nos hiciera viajar y en tu caso solo habrá un viaje, y va a ser a tu casa”, le decía Jordi Cruz en la valoración más dura de la noche.

“Lo he intentado, pero hay veces que uno por mucho que se esfuerce, no tiene las cualidades. Pero me he dejado la piel”, aseguraba el actor completamente derrumbado.

La despedida

“No te quita mérito, ni quita que eres un gran tipo, y muy currante y un gran compañero, pero es un oficio que no se aprende en una semana. Sabemos que hay esfuerzo, aunque hoy no se haya notado”, añadía Pepe que coincidía con su compañero en la valoración de su plato.

Finalmente, Eduardo se convertía en el segundo expulsado del programa, tras Emmanuel Esparza. “Nunca en mi vida, jamás, he hecho algo tan bestia y tan difícil. En el buen sentido de la palabra, es la guerra, es absolutamente duro, es absolutamente bestia, emocional. Es una disciplina absolutamente desconocida para mí, difícil, nunca me he esforzado tanto, tanto, tanto y finalmente no he llegado a conseguirlo. Otras cosas que en mi vida lo he intentado y me he esforzado, en general, sí han salido”, explicaba Eduardo tras saber que se iba.

“Me daba bastante miedo, he de reconocerte, no había cocinado en mi vida. Para mí, encender el horno era algo difícil y complicado, era un algoritmo desconocido para mí, pero como te comentaba, me voy contento porque me he esforzado y lo que ha estado en mi mano, te aseguro Pepe, que lo he hecho”, intentaba explicar sobre lo que sentía antes de entrar en el programa.

Su falta de experiencia en la cocina le ha pasado factura, pero, aun así, ha vivido un concurso entregado y con mucha ilusión.