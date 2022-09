El primer expulsado de ‘MasterChef Celebrity 7’ era el menos esperado

Bombones toreros con chorizo. Ese fue el plato que le costó el concurso al primer expulsado de MasterChef Celebrity 7.

“El aspirante que no continua en las cocinas de MasterChef es…Emmanuel”. Con esta frase, Pepe Rodríguez ponía fin al concurso de Emmanuel Esparza. El actor de Servir y proteger no ha podido pasar del primer programa.

Una auténtica sorpresa teniendo en cuenta que él venía de participar el año pasado en la edición colombiana de este talent. En aquel país fue el duodécimo expulsado. Eso hacía pensar que podía partir con ventaja por saber ya de qué va el asunto.

Pero no, ni ventaja ni nada, de poco le ha servido la experiencia porque se ha convertido en el primer expulsado de esta séptima edición.

Despedida

“Aceptado”, lograba decir el actor que recibía una muestra de cariño de otra de las candidatas a abandonar, Isabelle Junot. “Isabelle, Eduardo, vuestros platos tenían defectos, hay que ponerse las pilas para poder continuar en este programa”, les decía el chef a los concursantes que habían estado en la cuerda floja.

“Es muy duro. Yo no he visto un nivel de presión tan bestia en mi vida. Quedarte ahí en la línea del último milímetro”, aseguraba Edu Rosa que ha visto de cerca la expulsión.

“Me he dejado el alma hoy ahí en la cocina. Creo que es de los platos que más he peleado en mi vida, pero, evidentemente, el hecho de no haberlo hecho nunca me ha pasado una mala jugada. Era muy difícil, era un plato muy complicado”, aseguraba.

“Me llevo que tengo que agradecer a todo el programa, los compañeros han sido una pasada. Es un grupo increíble”, aseguraba Emmanuel en su despedida. “A muchos de vosotros os admiraba antes de conoceros porque he seguido vuestras carreras, entonces, estar con vosotros compartiendo esto me parece super especial”, les decía directamente al resto de concursantes.

“Toca que os pongáis las pilas y que cuando os lancen una bola curva como la de hoy, estar más preparados de lo que estaba yo porque lo cierto es que era un plato complejo, pero si hubiera estado más preparado, igual no hubiera cometido tantos fallos, así que, os deseo mucha suerte a todos y nos vemos por ahí”, terminaba de decirles.

Y así ponía punto final a su experiencia.