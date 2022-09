Inesperado fichaje en ‘Sálvame’ que asegura que Belén Esteban, “no es la princesa sino la croqueta del pueblo”

“Me encanta la nueva colaboradora. Es más, la propuse yo”, aseguraba Jorge Javier Vázquez este lunes en Sálvame antes de desvelar el nombre del nuevo fichaje del programa. Y es que el dueño del cortijo ha vuelto a la pantalla y con ganas de anunciar todas las novedades de esta temporada.

Si en las últimas semanas hemos ido viendo la acogida que los colaboradores daban a José Antonio Avilés, ahora toca ver cómo reciben a su nueva compañera.

A lo largo del programa se ha ido cebando su entrada con varios comentarios que ya ha hecho sobre algunos de los pesos pesados de Sálvame. La primera frase se la ha dedicado a Belén Esteban: "Para mí no es la princesa del pueblo, para mí es la croqueta del pueblo".

Tampoco se ha librado de su crítica Kiko Matamoros: "Es un poco elitista culturalmente hablando y desprecia a los que no están a su nivel cultural".

Finalmente hemos sabido que la nueva colaboradora es Amapola López, más conocida como La Prohibida. Ya pudimos verla a principios de verano en el Mediafest que organizó Sálvame, pero ahora tiene una silla más definitiva.

Activista LGTBI

Una vez desvelada la incógnita ha asegurado que estaba muy nerviosa. “Estoy feliz de que estés aquí”, aseguraba el presentador. La nueva colaboradora es actriz, cantante, presentadora y activista LGTB.

Jorge Javier no ha dudado en compartir un testimonio que le había dado un joven de 25 años relatando un suceso que vivió una noche en Madrid cuando iba por Plaza de España y se cruzó con un grupo de grafiteros que le sacaron una navaja y se metieron con su condición sexual. Y se preguntaba, qué es lo que está pasando.

“Estamos normalizando discursos como, por ejemplo, el tema del ‘lobby LGTBI’ como si fuéramos una mafia. Que digo yo que el ladrón piensa que todos son de su misma condición. Ahora, lo último, comentarios sectarios, como si fuéramos una secta. Es que esto son derechos humanos y se está normalizando mucho este tipo de acoso”, explicaba La Prohibida.

"Me llamaron para que hable y para que sea yo, pero no sé si voy a estar integrada en todos los temas", aseguraba dejando constancia de que a ella se le da mejor opinar sobre temas como Isabel II que sobre los temas que son más habituales en el programa. Veremos a lo largo de los días si acaba encontrando su sitio y si sus nuevos compañeros se lo ponen fácil o no.

Desde luego, se trata de un fichaje inesperado por la inexperiencia de la drag queen en la prensa del corazón.