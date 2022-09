Alba Reche y Daniel Sabater nos ponen un nudo en la garganta con su canción ‘Como si no importara’

Aún no he vuelto al lugar donde me dejaste sola

El sitio donde enterraste los restos de amapolas

Casi doblo las rodillas

Casi junto mis manos para hablar

Casi pongo la mejilla para aguantarte un golpe más



La pena se me clava

El frío me acorrala

Tu versión me deja al borde desde entonces

Y tu no hiciste nada

Como si no importara

Que la voz se me rompe al decir tu nombre



Aún no he vuelto a regar la flor que me dejaste en el jardín

Se empezaron a secar todas desde que no estas aquí

Casi duele más que no me dejes de pensar

si me piensas tan mal

Tus manos me soltaron con la fuerza de quien quiere

dejar de formar parte de mi



La pena se me clava

El frío me acorrala

Tu versión me deja al borde desde entonces

Y tu no hiciste nada

Como si no importara

Que la voz se me rompe al decir tu nombre

La pena se me clava

El frío me acorrala

Tu versión me deja al borde desde entonces

Y tu no hiciste nada

Como si no importara

Que la voz se me rompe al decir tu nombre