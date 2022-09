‘Como si nada hubiera pasado’: el proyecto que envejece por IA a iconos pop que fallecieron demasiado pronto

¿Alguna vez te has preguntado cómo sería Freddie Mercury si no hubiera padecido sida? ¿Y Lady Di si nunca hubiera tenido aquel fatídico accidente de coche en París? ¿Y si no hubieran asesinado a John Lennon? Ahora, con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), no hace falta imaginarlo; lo podemos visualizar.

Como si nada hubiera pasado es el proyecto desarrollado por el artista turco y establecido en Estambul llamado Alper Yesiltas. Tiene como premisa una simple pregunta: ¿Cómo sería el aspecto de la gente si ciertos acontecimientos de gran envergadura no les hubieran ocurrido?

De este modo, ha creado una serie de retratos hiperrealistas entre los que encontramos iconos pop, como Lady Di o Freddie Mercury, cuya vida fue arrebatada por trágicos acontecimientos: un accidente de coche y una enfermedad muy agresiva y mortal (no confudir con el virus del VIH, que causa el sida si no se trata a tiempo), respectivamente.

También aparecen artistas que forman parte del trágico y bautizado como club de los 27: Amy Winehouse, Jimi Hendrix, Heath Ledger o Janis Joplin, que fallecieron a dicha edad.

Por otra parte, el creador de estos retratos también ha representado a Madonna (que afortunadamente aún parece que le queda cuerda para rato, pues solo hay que ver su último videoclip) con un aspecto de lo más natural. Y la figura de Michael Jackson de mayor si no hubiera padecido ni vitíligo, la enfermedad que le provocó manchas blancas en la piel, ni se hubiera sometido a diferentes cirugías plásticas.

Igualmente, ha realizado piezas sobre el rapero Tupac Shakur o sobre The Beatles. Ya sabemos cómo lucen Paul McCartney y Ringo Star, ¿pero cómo serían John Lennon y George Harrison? Yesitas ha recreado su famosa portada de Let It Be con el que sería su aspecto envejecido.

Sin duda un trabajo que nos llena de ternura y tristeza a partes iguales, pues todas estas leyendas se fueron demasiado pronto. ¿De qué otros artistas o actores te gustaría ver el resultado?