Tras su foto con R3hab y Hardwell, Afrojack deja caer otra colaboración con Zedd y Martin Garrix

Entre las colaboraciones reales y las que Afrojack deja caer a través de sus redes sociales, queda claro que al dj le encanta generar una gigantesca expectación entre sus seguidorxs. No se entiende de otra forma después de ver la última fotografía que ha publicado en su perfil oficial y el texto que la acompaña.

En ella se puede ver al dj junto a dos de las más grandes figuras de la música electrónica de los últimos años: Martin Garrix y Zedd. Todo podría pasar por ser una reunión de amigos sin más o un encuentro casual hasta que al músico le da por publicar la siguiente palabra que ha provocado un gigantesco terremoto en la música electrónica: "Collab?"

Probablemente el tema que reuna a estos tres gigantes del dance jamás vea la luz pero solo la esperanza de poder recibirlo algún año es algo que ya merece la pena. Porque durante los últimos años no hemos podido verle ni escucharle debido a su retiro temporal de los escenarios.

Cuatro años de sequía de conciertos y de singles han llegado a su fin en este año en el que el DJ neerlandes quiere volver a recuperar el trono del género que obtuvo en 2013 y 2014. Su Rebels Never Die Tour le ha llevado por todo el mundo durante todo este año y sus múltiples lanzamientos nos están permitiendo disfrutar de su talento y su creatividad. Ahora le ha llegado el turno a su Jack to the Future Tour donde esperamos seguir escuchando más y más canciones.

Habrá que esperar para comprobar si además acaba llegando esa esperadísima colaboración o remix a cargo de Afrojack, Rehab y Hardwell a quienes vimos juntos en el perfil oficial de Instagram del DJ. La foto del trío de djs se convirtió en tendencia en las redes sociales ya que no suele ser habitual la unión de tanto talento en una sola imagen. Como se suele decir: imposible descargar la imagen porque tiene demasiada calidad.

"Eso no se pregunta", "Esa canción sería una auténtica locura" o "Ya era hora" son algunos de los mensajes que los seguidores de Martin Garrix, de Zedd o del propio Afrojack le han dejado en su perfil oficial en Instagram donde la fotografía suma más de 20.000 interacciones. Haya o no colaboración, lo que queda claro viendo sus caras es que su encuentro fue un muy buen rato entre amigos.