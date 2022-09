Adam Levine niega las acusaciones de infidelidad en un comunicado muy autocrítico

Lo que ayer parecía todo felicidad en el matrimonio Adam Levine - Behati Prinsloo, con la noticia de su embarazo, hoy se ha convertido en una posible crisis. Todo ello después de las acusaciones de una mujer que asegura que el músico y líder de Maroon 5 habría tenido una relación extramatrimonial con ella.

Esta joven publicó en la tarde de ayer unas conversaciones privadas a través de las redes sociales en las que se puede leer cómo ambos tienen una conversación más íntima de lo debido. Incluso el músico parece pedirle permiso para llamar a su futuro retoño como ella.

Después de que hayan corrido ríos de tinta por todo el mundo en torno a la publicación de estos mensajes, Adam Levine ha contestado con un comunicado en sus stories de Instagram en el que niega las acusaciones de infidelidad pero en el que hace autocrítica y reconoce que hizo algo indebido que no tenía que haber hecho.

"Se está hablando mucho de mí en este momento y quiero aclarar las cosas. Utilicé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa en cualquier forma coqueta. No tuve una aventura; sin embargo, crucé la línea durante un periodo lamentable de mi vida. En ciertos casos se volvió inapropiado. He abordado eso y tomando medidas proactivas para remediarlo con mi familia" explica el vocalista de Maroon 5.

El cantante asegura que esta crisis la resolverá con su familia aunque tendremos que esperar para ver cómo reacciona su pareja desde 2014 y madre de sus dos actuales hijos y del tercero que está en camino. Adam Levine lo tiene claro: "Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este momento. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Lo superaremos. Y lo superaremos juntos".

Por su parte, la mujer involucrada en esta supuesta relación extramatrimonial aseguró que había publicado todas las conversaciones privadas después de recibir amenazas para que no desvelara ningún detalle. De momento no existe información sobre si Levine también se tomará un tiempo sabático para solucionar esta crisis personal. Hay que recordar que en 2020 Mickey Madden dejó la formación tras ser arrestado por violencia doméstica