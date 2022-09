Taylor Swift recibe el premio a compositora de la década

A falta de un mes para que tengamos en nuestras manos Midnights, el décimo álbum de estudio de Taylor Swift, la cantante sigue ampliando su palmarés con el paso de los días. El último reconocimiento en caer sobre las manos de la artista ha sido el premio a Mejor compositor de la década, otorgado durante la tarde del 20 de septiembre por la Asociación Internacional de Compositores de Nashville.

Una ocasión que, sin duda, la de Tennessee no ha querido perderse, ofreciendo un amplio discurso cuyas claves repasamos a continuación, para celebrar un galardón que reconoce su trayectoria como artista, compositora y contadora de historias.

"Sentirse comprendido"

"Para mí, esta noche se siente rebosante de una genuina camaradería entre un grupo de personas a las que les encanta hacer cosas. Que aman el oficio. Que vive para ese raro y puro momento cuando una nube mágica flota justo frente a ti en forma de una idea para una canción, y todo lo que tienes que hacer es agarrarla. Luego dale forma como a la arcilla. Pódala como un jardín. Y luego desea a cada estrella fugaz o reza a cualquier poder en el que creas para que encuentre su camino hacia el mundo y haga que alguien se sienta visto, comprendido, se sienta unido a su dolor, angustia o alegría solo por un momento".

Una industria que va muy rápido

"Este negocio opera con una mentalidad muy 'nuevo, nuevo, nuevo, siguiente, siguiente, siguiente'. Para cada artista o compositor, todos esperamos tener un gran año. Un álbum con un buen ciclo en el mercado. Una gran carrera en la radio. Y en estos días, una canción que se vuelva viral en TikTok. Un momento glorioso bajo el sol. Porque en tu próximo proyecto probablemente tendrás que inventar algo nuevo, pensar en todas las cosas nuevas que decir y nuevas formas de decirlas".

Todo es una copia

"Este premio celebra a mi familia, mis co-escritores y mi equipo. A mis amigos y mis más acérrimos fans y mis más acérrimos detractores, y a todos los que entraron en mi vida o la abandonaron. Porque cuando se trata de mi composición y mi vida, son lo mismo. Como dijo una vez la gran Nora Ephron: 'Todo es una copia'".

Tres categorías de letras según el elemento (figurativo) con el que se escriben

Taylor Swift explica de esta forma cómo ha llegado a una categorización de su música en tres géneros distintos en función del elemento (figurativo) con el que se componen: Letras Pluma, Letras de Pluma estilográfica o Letras de Bolígrafo de gel con purpurina.

"Categorizo ciertas canciones mías en el estilo 'Pluma' si la letra y el fraseo son anticuados, si me inspiré para escribirla después de leer a Charlotte Brontë, o después de ver una película en la que todos visten camisas y corsés de poeta".

"El estilo de Pluma estilográfica establece una historia moderna o referencias, con un toque poético. Tomando una frase común y cambiando su significado. Tratando de pintar una imagen vívida de una situación, hasta la pintura desconchada en el marco de la puerta y el polvo de incienso en el estante de vinilo. Colocarte a ti mismo y a quien esté escuchando en la habitación donde sucedió todo. Las canciones que clasifico en este estilo suenan como confesiones garabateadas y selladas en un sobre, pero demasiado honestas como para enviarlas".

"La tercera categoría se llama Bolígrafo de gel con purpurina y hace honor a su nombre en todos los sentidos. Frívola, despreocupada, animada, sincronizada perfectamente con el compás. A estas letras no les importa si te las tomas en serio o no porque ellas mismas no se toman en serio".

El poder de las canciones

"Una canción puede desafiar la lógica o el tiempo. Una buena canción te transporta a tus sentimientos más verdaderos y traduce esos sentimientos por ti. Una buena canción se queda contigo incluso cuando las personas o los sentimientos no lo hacen".

Taylor Swift aprovechó, además, para cantar con la guitarra uno de sus grandes éxitos: All Too Well (Ten-Minute Version), todo un regalo para el público. Midnights, además, llegará muy pronto, el próximo 21 de octubre, y no podemos tener más ganas de escucharlo.