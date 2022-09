La canción de 'Hannah Montana: la película' que no sabías que compuso Taylor Swift

Después del amor y la tristeza, la nostalgia es uno de los sentimientos más poderosos y con más influencia sobre la gente, siendo testigos día a día de miles de ejemplos: los remakes en carne y hueso de los antiguos clásicos Disney, el éxito de series como Stranger Things, que beben del cine de aventuras y terror de la década de los ochenta, o la llegada a las listas de éxitos de clásicos de hace 40 años como Running Up That Hill (A Deal With God) de Kate Bush.

En las redes sociales, además, cada día proliferan cuentas que recuerdan con cariño ciertos momentos clave en la cultura popular de nuestra historia, compartiendo datos que hasta el momento eran desconocidos para el público en general.

En este contexto, no es de extrañar que en las últimas horas un fragmento de Hannah Montana: la película haya triunfado en Twitter, desvelando una información que más a la que más de 17.000 personas han dado "me gusta". Y es que una de las canciones más importantes de esta película (con permiso de The Climb), You'll Always Find Your Way Back Home, fue compuesta por la mismísima Taylor Swift.

Todavía me vuela la cabeza como estuve tantos años sin saber que esta canción de la película de Hannah Montana fue escrita por Taylor Swift pic.twitter.com/XwVORwDfCv — Ari lvs Harry 🇵🇪 (@AriFrancesqui) September 17, 2022

La solista, que aquel año lanzaría Fearless, el álbum con el que conseguiría la fama internacional con éxitos como Love Story o You Belong With Me, colaboraba en la composición de este tema junto a Martin Johnson, pero no es la única participación de la de Tennessee en la película. Taylor Swift realiza además un cameo dentro de la cinta, siendo una de las participantes de un concurso de música country en el que interpreta la canción Craizier, también una de las más escuchadas del disco con más de 77 millones de reproducciones en Spotify.

[HD] Taylor Swift - Crazier (Hannah Montana The Movie) [Lyrics On Screen]

Las reacciones de los usuarios no se han hecho esperar, y más allá de compartir la publicación, han comentado sus propias experiencias en el momento en el que escucharon por primera vez esta canción. "La forma en la que siempre me encantó esa canción y ahí nisiquiera sabía de la existencia de Taylor" y "Tiene sentido suena como algo que escribiría Taylor Swift en su época country" son algunas de las frases que más se han repetido.

El nacimiento de una colaboración

Una curiosidad más cabe comentar de esta película. Y es que el interés amoroso de Miley Cyrus, interpretado por el actor Lucas Till en el papel de Travis Brody, aparecería también meses más tarde en el videoclip de You Belong With Me de Taylor Swift, poniéndose también en el papel protagonista. Sin duda una película que, 13 años después de su lanzamiento, sigue dando que hablar. Para quienes después de todo quieran volver a verla, está disponible en Disney Plus.