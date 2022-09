Rocío Carrasco se une a influencers y artistas para apoyar a Sofía Ellar en la presentación de su disco

Este miércoles Sofía Ellar ha presentado oficialmente su último disco ante amigos y prensa con un showcase en una bonita terraza de Madrid. Vestida con un impresionante vestido blanco con abertura que dejaba a la vista sus impresionantes piernas y plumas en el hombro, se subía al escenario para sentirse más libre que nunca, igual que el título de este tercer trabajo.

Entre el público, su gran amiga Rocío Carrasco que llegaba con Fidel Albiac. Se unía a influencers como Aless Gibaja o Beatriz Espejel y artistas como Samantha Gilabert, Neva, Meler, Sonia de Sweet California o Famous.

“El último evento que hicimos no era yo, era una tal Mademoiselle Madame, que tenía el pelo negro, un tatuaje de mentira que era una calcamonía, los labios rojos y estaba un poco perdida. Lo que quizás no sabías entonces es que había una explicación y estaba sirviendo de previa a toda esta liberación, de esta presentación de este disco que se llama Libre”, decía antes de interpretar tres de las canciones que encontramos en este álbum.

“Hacía mucho tiempo que no sacábamos un disco. Es verdad que ahora mismo la música se consume a toda velocidad, a veces asusta, pero no podía ser de otra manera. Las canciones de autor cuentan una historia, esta es la mía, tan solo una de las curvas, baches, porque ha pasado de todo lo que no tenía que pasar en el disco”, confesaba a los asistentes.

Un camino con baches

Pero finalmente, el pasado 2 de septiembre salió el álbum a la calle y se colocó en el top de los discos más vendidos en España convirtiendo a Sofía en la artista española más vendida tras Rosalía. Y llegar hasta aquí no ha sido un camino fácil.

“Empezamos en Filomena y decíamos ‘solo nos faltan los extraterrestres’. Y luego, cuando uno no pillaba el covid, a otro le habían dejado, ha sido todo como mucho llanto, mucha curva, mucha historia, comprimida en un disco que ha tardado mucho en ver la luz”, explicaba.

Rocío Carrasco disfrutando en un evento de Sofía Ellar pic.twitter.com/Hf0943xWZ7 — Mikel (@mikel_etx) September 21, 2022

Pero llegó y en un mes que no esperaba. “No sé por qué saco disco en septiembre cuando yo repudio este mes, pero así soy yo”, sentenciaba. Y tras bajarse del escenario, montaba la fiesta con sus amigos.