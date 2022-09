Abraham Mateo ya predecía su futuro en su primera entrevista para LOS40

Abraham Mateo lleva casi una década en nuestras vidas. El gaditano saltó a la fama con 13 años gracias al hit Señorita. Curtido en el plató de Juan y Medio siendo tan solo un niño, el artista tenía un gran desparpajo encima del escenario durante su adolescencia. Una cualidad que lo convirtió en todo un ídolo de masas. ¡Y no nos extraña!

Abraham se convirtió en uno de los artistas más queridos y aclamados por los adolescentes. Lo conocimos con temas como Girlfriend, Me gustas o Esa chica es para mí, demostrando de lo que era capaz de hacer con su voz.

Una década después, Abraham sigue dando que hablar gracias a temazos como Quiero decirte. Además, ha colaborado con estrellas de la talla de Jennifer Lopez, Yandel, 50 Cent, Sofía Reyes o CNCO. Pero no solo eso. El joven es toda una referencia en la producción musical. De hecho, compone y produce muchas canciones para el grupo de su hermano, Lérica. ¿Quién nos iba a decir que Abraham se iba a convertir en el músico reconocido que es hoy? Aunque tenemos que reconocer que tablas no le faltaban. Y es que desde bien pequeñito tenía muy claro que quería dedicarse a esto.

Para comparar su evolución, hemos querido comparar la primera entrevista de Abraham en LOS40, allá en 2014, con la última. ¿Ha cambiado mucho su forma de ver el mundo? ¿Y de expresarse? Además, podemos comprobar que algunos de los sueños de los que nos hablaba hace una década se han cumplido. ¿Sabes cuáles?

Un futuro de productor que ya estaba escrito

“En un futuro me veo acompañado de la música. Sé que ella y yo tenemos una alianza. Es lo que me gusta. Si en un futuro no pudiese dedicarme a ello, me gustaría trabajar en algo que esté asociado a la música como productor”, nos contaba Abraham Mateo en su primera entrevista para LOS40. Pues bien, el sueño se ha cumplido, pequeño. Te dedicas a las dos cosas.

Dale al play y disfruta de este viaje en el tiempo de Abraham Mateo, donde vas a ver su gran cambio y el sueño que ha cumplido.