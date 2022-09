Ana Terradillos prueba patatas con sabor a vagina en ‘Cuatro al día’: “En la vida hubiera pensado yo esto”

En Cuatro al día se han propuesto analizar los productos más raros que podemos encontrar en el mercado. Hace poco hablábamos del pintalabios con aroma y sabor a chorizo, que ha sido una de sus propuestas, pero ha habido otro que ha llamado mucho más la atención y que supera con creces en extravagancia a este producto estético.

“Han sacado las primeras patatas con sabor a vagina”, decía la encargada de ir presentando todos estos descubrimientos mientras sacaba, de debajo de la mesa, una bolsa con la marca tapada para no hacer publicidad.

“Es edición limitada y las vamos a probar”, añadía para asombro de sus compañeros que se veían teniendo que probar semejante producto. Algo que no se hubieran imaginado en la vida. Y a un precio de 20 euros la bolsa.

Probando las patatas

Antes de repartir, ha decidido olerlas y su cara no ha sido de mucho agrado. “Saber, no sé cómo sabe una vagina, pero oler, sí...y no huele así”, decía entre risas mientras se acercaba a sus compañeros para que cogieran una.

La cara de Saúl Ortiz tampoco era mucho mejor. “Ay, por Dios, qué horror, huele fatal”, decía, pero se animaba a probarla. “Huele un poco repuntado”, añadía Israel García Juez mientras lo probaba. “Esto no tiene la rotundidad del sabor”, decía después de probarla.

“No te lo llegan a decir y te las comes”, le decía la colaboradora a Ana Terradillos cuando llegaba su turno. “Hombre, te las ponen ahí a las ocho de la tarde...sabe un poco a perejil”, evaluaba la presentadora después de probarla.

“Llevan perejil, llevan nata agria, llevan cebolla, llevan azúcar”, enumeraba la colaboradora que lanzaba una pregunta final: “Si las hay con sabor a vagina, ¿por qué no las hay con sabor a pene?”. Santi Villas no dudaba en hacer un llamamiento a los emprendedores para que se pusieran manos a la obra.

Al final todos probaban esas patatas y repetían, así que, no les ha debido disgustar. “En la vida hubiera pensado yo esto”, acababa admitiendo Terradillos.

Es lo que tiene la televisión, que te permite vivir experiencias que nunca se te hubieran pasado por la cabeza. Y tú, ¿te habrías animado a probarlas?