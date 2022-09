Paula Echevarría anuncia la fecha de lanzamiento de su colección para Primark

Paula Echevarría ha demostrado, en más de una ocasión, que es una mujer todoterreno. Aunque la inmensa mayoría la conocen por su faceta de actriz, su papel como influencer le ha dado mucha popularidad.

Ya nos hemos acostumbrados a sus outfits en Instagram y se ha convertido en toda una gurú de tendencias. De hecho, ha estado desde hace tiempo, muy involucrada en la industria del diseño.

Ha sacado varias colecciones de gafas con Hawkers. También tiene su propia colección de sandalias para Mas34 o sus chaquetas para The Extreme Collection. Por si todo esto fuera poco, decidió lanzar su propia firma de moda: Space Flamingo.

Pero ahí no termina su periplo en este campo. Ha elaborado su propia colección con Primark y ya hay fecha de lanzamiento. De hecho, ha sido ella misma quien lo ha anunciado.

Llega la colección para Primark

“Por fin puedo compartir con vosotras/os la fecha de lanzamiento de mi colección con @primark!!! 💫 El próximo jueves 6 de octubre de 2022 estará disponible en tiendas!”, compartía en sus redes.



Un proyecto que le hace mucha ilusión poder compartir con todos. “Gracias a mis chicas de @primarkpr.es, hacer esto a vuestro lado ha sido una maravillaaaaa (sabéis que os amo!) Me muero de ganas de ver todos vuestros looks con la coleccion!!! Aquí llevo uno de mis looks favoritos!💖 Espero que os guste!”, terminaba diciendo.

Un look muy informal con el fucsia como protagonista, un color completamente tendencia esta temporada y es que se nota que ese terreno lo tiene dominado.

Ya ha recibido las primeras felicitaciones y seguro que hay muchas amigas dispuestas a invertir en esta colección que está a punto de salir a la venta.

Laura Matamoros: Mi chicaaaaaaa 💞💞💞💞💞

Adriana Boho: Buenos días mi pink panther!! Y felicidades por la colección!!🎉👏🏾💖💖

Ariadna Artiles: Grande mi niña 💞💞💞

Marta Hazas: 👏👏👏

Lástima que Got Talent ya esté grabado porque, si no, seguro que la actriz se ponía alguno de los conjuntos de su colección para acudir al programa. Quizás, en una próxima temporada, que se la ve con ganas de repetir.