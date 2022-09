Así suena ‘Otra vez’ de Aitana y su público responde sin dudarlo: “Ayyyyy que temazo”

Después de casi tres semanas de estar escuchando en bucle en nuestros timeline en TikTok o en Instagram la versión en directo de la canción, por fin hemos podido escuchar de forma íntegra el nuevo hit de Aitana: Otra vez. La catalana ha estrenado oficialmente la versión de estudio del tema que presentó al comienzo de su nueva gira por España.

Desde aquella primera vez en su show en Barcelona hasta hoy se ha escuchado en todos sus conciertos, todos sus fans han hablando de ella y, como decíamos, las redes sociales están inundadas de vídeos del público en directo disfrutáncola y cantándola a pleno pulmón.

La expectación en torno a la nueva canción de Aitana ha sido máxima y después de esta espera (acortada en un día por las ganas de la solista de lanzarla) por fin podemos disfrutarla de manera íntegra a través del canal oficial de la artista en Youtube o en el resto de plataformas de streaming.

Otra vez cuenta con los ritmos pop característicos de la cantante mientras habla de desamores, desengaños y tristezas, como hizo en = (Igual). "Otra vez besé tu boca y se siente tan fría, dime si tienes otra" se escucha cantar a Aitana en la letra de este hit que en la madrugada del miércoles al jueves se estrenaba de manera oficial ante más de 20.000 espectadores. Casi como llenar un pabellón de nuevo.

Un nuevo capítulo dentro de su nueva aventura musical que poco a poco se va acercando a nosotros. Pero antes, la solista catalana hará las maletas para ofrecer su primera gira en América donde llegará con canción nueva bajo el brazo y dispuesta a darle a su público todo lo que lleva dentro en sus primeros conciertos al otro lado del charco.

Esta es la letra de Otra vez de Aitana:

Déjame saber qué te está pasando

Será que tu Sol de a poco se está apagando

Un tiempo pensé que era yo el problema

Ayer te toqué, pero tu recuerdo me quema

Otra vez besé tu boca

y se siente tan fría

Dime si tienes otra

y te aburrió la mía

Yo pensaba que tus besos

nunca me cambiarían

Pero me equivoqué

¿y ahora cómo sigo sin ti?

Nuestra cama ya está congelada

Tu mirada no me dice nada

Será que esto fue un cuento de hadas

Y que realmente tú no me amabas

Y otra vez, intenté buscarte y no te encontré

Quisiste mentirme y lo noté en tu piel

¿Para qué quedarme si el amor se fue?

Será que no eres para mí (y me lo ha dicho el viento)

Y que ya me cansé de sufrir (yo no pierdo más tiempo)

Será que no eres para mí (y me lo ha dicho el viento)

Y que ya me cansé de sufrir

Otra vez besé tu boca

y se siente tan fría

Dime si tienes otra,

que te aburrió la mía

Yo pensaba que tus besos

nunca me cambiarían

Pero me equivoqué

¿y ahora cómo sigo sin ti?

(Tú me quieres, no me quieres, no) Ohhhh

(Tú me quieres, no me quieres, no) Ohhhh

(Tú me quieres, no me quieres, no) Ohhhh

(Tú me quieres, no me quieres, no)

Ohhhh (Tú me quieres, no me quieres, no)

Ohhhh (Tú me quieres, no me quieres, no)

Ohhhh (Tú me quieres, no me quieres, no)

Ohhhh (Tú me quieres, no me quieres, no)

Tú me quieres noooo

Ohhhh (Tú me quieres, no me quieres, no)

Tú me quieres noooo

Ohhhh (Tú me quieres, no me quieres, no)

No me quieres noooo

Ohhhh (Tú me quieres, no me quieres, no)

Ohhhh

¿Y ahora cómo sigo sin ti?

Tú me quieres, no me quieres, no

Tú me quieres, no me quieres, no

Tú me quieres, no me quieres, no