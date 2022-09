Aitana cambia el estreno de ‘Otra vez’ y sus fans reaccionan: “Me muero”

Se escucha en todos sus conciertos, todos sus fans hablan de ella y las redes sociales están llenas de vídeos de seguidorxs cantándola a pleno pulmón. La expectación en torno a la nueva canción de Aitana es máxima en gran medida gracias no solo a su talento sino también a su increíble forma de promocionarla. Y su última decisión es otro ejemplo de ello. Aitana ha sorprendido a sus fans adelantando el estreno de su nueva canción: Otra vez.

La catalana ha anunciado que su nuevo sencillo verá la luz este jueves 22 de agosto a las 00:00 en lugar del viernes 23 como estaba previsto en principio. La razón es muy sencilla: "He estado pensándolo mucho y quiero que en el último último concierto todo el mundo se la supiese. Y entonces he pensado ¿por qué no saco la canción la noche del miércoles?"

Dicho y hecho. Ese extracto de su último concierto en Madrid ha servido como confirmación oficial del adelanto del estreno de una canción que lleva en boca de todos desde el inicio de su 11 razones + Tour 2022 a comienzos del mes de septiembre. Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla, Madrid... En todas estas ciudades ha retumbado el sonido de Otra vez en su versión en directo y, aparentemente, no hace falta la versión de estudio para que lxs aitaners se la sepan de memoria.

Una táctica que otras grandes estrellas de la música están haciendo y que se demuestra que funciona. Ana Mena, Rosalía, Lola Índigo... estrenaron canciones inéditas en directo para después aprovechar el boom de su versión de estudio en las plataformas de streaming.

Y todo justo antes de dar el salto a Latinoamérica con su primera gira internacional donde llegará con canción nueva debajo del brazo dispuesta a exprimir la promoción de un auténtico temazo que ha conectado con todxs sus seguidorxs. La espera se ha reducido 24 horas y aún así somos muchxs lxs que nos morimos de ganas de escucharla.

Este tema cuenta con los ritmos pop característicos de la cantante mientras habla de desamores, desengaños y tristezas, como hizo en = (Igual). "Otra vez besé tu boca y se siente tan fría, dime si tienes otra" se escucha cantar a Aitana en la letra de este hit que protagoniza cientos de vídeos en las redes sociales.