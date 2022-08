Aitana agota las entradas en varias fechas de su primera gira por Latinoamérica

México, Argentina, Uruguay y Chile recibirán los próximos meses de octubre y noviembre la primera gira por Latinoamérica de Aitana dentro de su exitosa carrera musical. Y sus primeros directos en el continente americano van camino de convertirse en un sinómimo de triunfo porque la artista ya está colgando el cartel de 'Entradas agotadas' en varios de sus shows.

"#11RAZONESMASTOUR LATAM NO QUEDA NADA y estoy así 🫠🥹 finalmente estaremos en 🇨🇱 CHILE 🇨🇱 el día 16 de noviembre 🫶entradas a la venta ✨ JUEVES 25/08 a las 11am (hora local)✨ GRACIAS de nuevo por la acogida de la gira en todos los países: México, Argentina, Uruguay y Chile ME MUERO DE LA ILUSIÓN por veros a todxs 💘" publicaba la solista catalana a través de su perfil oficial en Instagram junto a la imagen en la que desvelaba que tres de sus conciertos ya no tienen entradas disponibles.

Concretamente son las fechas en Ciudad de México y su doble show en Buenos Aires (Argentina) que tendrán lugar el 14 de octubre, el 19 y el 20 de noviembre, respectivamente. El Teatro Metropolitano y el Gran Rex se llenarán para dar la bienvenida a Aitana a finales de año como prolongación de su exitosa 11 Razones + Tour.

"GRACIAS por la acogida que le habéis dado a mi música desde allí y por hacer esto posible 🌺 qué ganas de verdad 🙏🏼 estáis preparadxs?". La cantante asegura que está muy ilusionada por este viaje y está segura de que van a vivir una experiencia inolvidable. Es sabido que los fans latinoamericanos de cualquier artista son muy intensos, por lo que el recibimiento a Aitana, sin duda, será igual de cálido y especial.

Todo lo que podamos decir de la cantante se queda corto y es que no para de crecer a nivel profesional. A sus 23 años sigue batiendo récords, llenando lugares increíbles y convirtiendo todas sus canciones en éxitos. Todo esto no solo se percibe en España, sino también al otro lado del charco, donde la catalana tiene miles de fans que están deseando verla en persona y que muy pronto van a poder hacerlo.

"No me puedo creer que por fin haya llegado este momento. Primeras fechas en Latam. ¡México nos vemos en octubre! Me muero de la ilusión y de las ganas de veros a todos" confesó en su día la intérprete. La cuenta atrás ya ha comenzado y apenas quedan un par de meses para poder escuchar su música en directo en América.