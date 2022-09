Se disparan las teorías en torno a 'Midnights' de Taylor Swift tras la revelación del primer título del disco

La madrugada del 21 de septiembre los fans de Taylor Swift se levantaron con la primera revelación en torno a una de las canciones de su próximo disco: Midnights. La cuenta oficial de TikTok, que unas horas antes había convocado a los seguidores de la artista para estar pendientes de lo que ocurriría en su perfil a medianoche, era la encargada de cebar una sorpresa que finalmente no fue el anuncio de su primer single, sino la presentación de un programa que imitaba los concursos televisivos de los años ochenta y que, poco a poco, gracias al azar, iría revelando los títulos de las canciones del nuevo álbum.

Midnights Mayhem With Me, el nombre elegido por Taylor para este nuevo formato en la plataforma, comenzaba esa misma noche con la revelación de la decimotercera y última canción del álbum. Mastermind será la canción que cierre un disco en el que Taylor ha vuelto a demostrar su obsesión con el número 13, su número de la suerte, entregándonos un proyecto que se lanzará el 21 de octubre y que cuenta con 13 temas que recorren 13 noches de insomnio en la vida personal y profesional de la artista.

Desde el momento de esta revelación, han sido muchos los usuarios de la plataforma los que han intentado sacar más información en torno a este nuevo proyecto. Buscando en el vídeo los famosos Huevos de Pascua que la solista acostumbra a dejar en sus trabajos.

De entre todas ellas, sin embargo, una destaca por encima de las demás por su concordancia con la narrativa de Taylor y toda la información conocida hasta el momento. Detras de ella se encuentra la estadounidense Savannah, @dailywordle en TikTok, que analizando el título del formato presentado por Taylor Swift parecía dar con una de las claves del nuevo disco.

Midnights Mayhem With Me, para empezar, es un nombre extraño que dar a un programa de este estilo, que acostumbran a poner el nombre del presentador, en este caso Midnights Mayhem With Taylor. Detrás de esta decisión habría una intención claramente consciente: tanto el nombre del programa como la primera canción revelada empiezan por la letra M, la decimotercera letra del alfabeto que continúa la tradición del número trece en la vida de la artista; lo que indicaría que para este proyecto todas las canciones empezarían por la misma letra para darle una mayor coherencia.

A la espera de nuevas entregas que confirmen o desmientan esta teoría, de momento el vídeo (solo en TikTok) acumula más de medio millón de reproducciones. El tiempo dirá si esta fan de Taylor Swift está en lo cierto o no, aunque nos morimos de ganas de que así sea.