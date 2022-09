Taylor Swift revela la primera canción de ‘Midnights’ con ayuda del azar

A Taylor Swift le gusta mucho jugar con sus fans, dejarles pistas -sus ya conocido Easter Eggs- en cada proyecto, fotografía o vídeo que publica. Por eso la cantante ha vuelto a las andadas para desvelar novedades sobre su próximo disco Midnights, que verá la luz el 21 de octubre.

Pero antes quiere darnos a conocer algún que otro adelanto en forma de canción. Con motivo del título de su nuevo trabajo, Medianoches, la artista ha citado a esa hora (6am en España) a todos sus fans en TikTok para anunciar el título del primer single de disco.

Sin embargo, no lo ha elegido ella (o eso nos quiere hace creer) sino el azar. Con la ayuda de un bombo, como si del sorteo de la lotería de Navidad se tratase, Swift ha echado a suertes qué track del disco nos presentará primero. "Soy yo. Hola. Sé que tengo la costumbre de soltar pistas encriptadas e easter eggs cuando os doy nueva información sobre mi música. Y no estoy aquí para negarlo. Estoy aquí para desafiarlo. Bienvenidos a esta nueva serie que he llamado: Mayhem Midnights With Me (Medianoches del caos, conmigo)", comienza su vídeo, mientras suena de fondo una melodía de ascensor.

"Voy a usar este dispositivo de avanzada tecnología para que me ayude a permitir que el destino decida exactamente qué track voy a anunciar y en qué orden. En esta jaula hay 13 pelotas de ping-pong, numeradas del 1 al 13. Cada una representa un tema dentro del álbum Midnights. Así que, dejemos que decida el destino", continúa, para acto seguido dar un par de vueltas y cantar: "La primera canción sobre la que os voy a contar algo es... el 13", su número de la suerte (ya es casualidad).

Cogiendo un teléfono rojo, la intérprete ha anunciado el primer single que conoceremos: "La canción número 13 se llama... Mastermind" y hasta ahí ha podido leer.

Un elemento clave: el teléfono

El título Mastermind poco tiene que ver con un teléfono, ¿o sí? Ahora bien, una cosa está clara, que nos ha recordado al puente de Look What You Made Me Do que versa lo siguiente: "The old Taylor can't come to the phone right. Why? Oh, cause she's dead.

¿Será que esta canción de Midnights habla de uno de los episodios más oscuros que vivió -y plasmó- en su era Reputation? Dicho álbum debería estar en pleno proceso de re-regrabación y que las teorías por parte de los fans sobre qué disco bajo la firma Taylor Version lanzaría el siguiente no han parado de aumentar hasta el anuncio de Midnights. Una teoría que se vio reforzada cuando en los pasados premios MTV VMAs apareció con un diseño de Oscar de La Renta que, indudablemente, nos recordó a una de las escenas del videclip que hemos citado anteriormente.



Solo el tiempo, el destino y la propia Taylor Swift nos confirmarán de qué se trata.

Sobre Midnights

Taylor describe así a su nuevo trabajo: "Nos mantenemos despiertos enamorados y con miedo, con confusión y llorando. Permanecemos mirando a las paredes y bebemos hasta que nos devuelven la conversación. Nos retorcemos en nuestras jaulas autoimpuestas y rezamos para que no hagamos -justo en este minuto- algún fatídico error que altere nuestra vida".

"Esto es una colección de canciones escritas en mitad de la noche, un viaje a través de los terrores y los sueños. Los suelos por los que deambulamos y los demonios a los que nos enfrentamos. Para todos los que nos hemos aventurado y torcido y decidido mantener las linternas encendidas y empezar la búsqueda - esperando que quizás, el reloj se pare en las doce... nos encontraremos".

Este álbum saldrá en vinilo como formato físico, con una versión estándar y otras tres ediciones especiales de diferentes colores. Además, las cuatro contraportadas forman un reloj. No por nada es una de las mejores en lo suyo; los pequeños y minuciosos detalles también suman.