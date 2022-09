Así suena Star Walkin' de Lil Nas X: el nuevo himno de League Of Legends

Lil Nas X puede presumir de ser uno de los artista que más ha dado que hablar durante los últimos años. Su álbum Montero revolucionó la industria musical en 2021. Lo hizo gracias a temazos como Call Me By Your Name e Industry Baby, donde juntaba lo mejor del rap con el pop. Con ritmos frescos, letras cargadas de juegos de palabras y estribillos pegadizos, el estadounidense se convirtió en una de los artistas más aclamados del momento.

Ahora, el ganador del Grammy sigue los pasos de grupos como Imagine Dragons, y quiere revolucionar el mundo de los videojuegos con su música. ¡Y lo hace poniendo banda sonora a uno de los juegos más famosos del momento! League Of Legends.

Este mismo jueves, 22 de septiembre, Lil Nas X ha lanzado junto a Riot Games la canción que pondrá banda sonora al campeonato mundial de League Of Legends 2022 (Worlds). Se trata de Star Walkin y es una auténtica fantasía.

Lil Nas X - STAR WALKIN' (himno del Mundial de League of Legends)

Así suena Star Walkin



Desde los primeros acordes, la voz de Lil va cogiendo fuerza hasta el estribillo, donde termina de romper. Una explosión sonora que retrata perfectamente el espíritu del juego. Cabe recordar que esta canción la escucharán en algún momento más de 180 millones de personas. Y es que esa es la comunidad que tiene el videojuego. ¡Una auténtica barbaridad!

“Lil Nas X es el nombre más electrizante en el panorama musical, así que cuando apareció en nuestra sede diciendo que quería ser Presidente de League y unirse a nosotros durante los Mundiales, dijimos, por supuesto, que sí. Nos hemos quedado super impresionados con su visión, pasión y estilo inconfundible. Estamos deseando verlo en escena este noviembre en San Francisco" explica Naz Aletaha, Global Head of League Esports en Riot Games.

Lil Nas X ha explicado lo emocionante que ha sido para él este proyecto. Y es que es muy fan de estos videojuegos:

“Era el momento de probar algo nuevo. Dejé una parte de mí en muchas facetas de la cultura popular y es momento de conquistar el mundo de los videojuegos. Seré el mejor presidente en la historia de League of Legends. ¡También crearé el mejor himno de Worlds de todos los tiempos y organizaré el Worlds más grande, genial y atractivo de la historia!”, ha dicho Lil Nas X.

Para terminar, la estrella ha añadido lo siguiente: “STAR WALKIN’ es la única canción que tienen permitido escuchar de ahora en más. ¡Así que disfruten de ese beat!”.