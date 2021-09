Lil Nas X por fin ‘da a luz’: así suena ‘Montero’, su álbum debut

El rapero Lil Nas X se ha convertido en uno de los artistas más solicitados de los últimos tiempos, y también ha dado y mucho de lo que hablar tanto dentro como fuera de la industria musical. Solo en las últimas semanas ha sido noticia por sus apariciones estelares en diferentes shows de nivel mundial (los MTV VMAs por un lado y la MET Gala por otro), pero también por mostrarnos en sus redes la evolución de su embarazo. Y, al fin, podemos decir que Lil Nas X ha dado a luz.

Su gestación realmente no ha durado en torno a 9 meses, como suele ser normal, sino que solo le hemos visto 'embarazado' durante un par de semanas. El pasado 2 de septiembre compartió la primera imagen en la que veíamos al artista luciendo barriga, y una ecografía revelaba qué es lo que estaba a punto de parir: ¡su nuevo álbum!

Montero, el disco que se llama exactamente igual que él (Montero Lamar Hill es su nombre de pila) y que da nombre al exitosísimo tema que conocimos hace ya varios meses, ya está aquí. Ha habido que esperar algún tiempo, como en todos los discos que están viendo la luz últimamente, ya que la pandemia había truncado los planes iniciales de los artistas y ahora es el momento de sorprender al mundo con nueva música. También en el caso de Lil Nas X.

Mucho más que rap

Quien piense que Montero es un disco de rap, o al menos 100% urbano, estará muy equivocadx. Desde la llegada y posterior viralización de Montero (Call Me By Your Name) supimos que Lil Nas X era un músico muy inquieto y que le íbamos a poder escuchar en registros mucho más variados. Algo que ahora ha vuelto a demostrar con algunas de las pistas que aparecen en el que es su álbum debut, como comprobábamos con el lanzamiento de un tema más tranquilo y suave como Sun Goes Down. Pop, rock o incluso alguna balada es lo que nos encontraremos a lo largo de la escucha de Montero.

El disco ha llegado de la mano de un nuevo sencillo, titulado Thats What I Want, y que corresponde a la canción que sonaba en el vídeo con el que Lil Nas comunicó la fecha de salida oficial del álbum, a finales del pasado mes de agosto. Con ella vuelve a ofrecernos un registro mucho más pop, en una composición que cuenta con la firma de Ryan Tedder (productor y líder de OneRepublic). Además, aparece acompañada de su videoclip oficial, en el que el joven Montero se pone en la piel de un jugador de fútbol americano al que todxs adoran.

El poder de las colaboraciones

Pero si hay algo por lo que se hablará y mucho de Montero, además de la siempre extravagante promoción que Lil Nas X le ha ido dando al disco, es por el nivel de lxs cantantes que se han unido a él para colaborar en varias de sus pistas. Desde hace unas semanas sabíamos que en ellas encontraríamos los nombres de Doja Cat, Miley Cyrus, Megan Thee Stallion y hasta Elton John. Todxs ellxs sumados al rapero Jack Harlow, cuya canción conjunta (Industry Baby) ya conocíamos y sigue siendo un gran éxito solo comparable al de Montero (Call Me By Your Name).

El estilo musical de cada una de esas composiciones se adapta al sonido que caracteriza a cada artista en particular. Por ejemplo, nada tiene que ver el hip-hop más puro de los temas junto a Doja Cat (Scoop) y Megan Thee Stallion (Dolla Sign Slime), con el piano de Elton John en la canción One Of Me. El músico inglés, de hecho, solo aparece tocando el instrumento y deja todo el protagonismo vocal a Lil Nas X, aunque este es motivo suficiente para verlo acreditado como 'featuring' oficial del tema.

Am I Dreaming, una canción solidaria

Aunque la colaboración más celebrada es la que ha realizado con Miley Cyrus, y no solo por su música o por el hecho de que dos de los músicos más grandes del panorama global se hayan unido al fin. Sino porque con ella todxs podremos realizar una gran labor: Lil Nas X ha incluido, en el vídeo que ha compartido con la canción a través de YouTube, la posibilidad de realizar un donativo a la fundación Happy Hippie.

La organización fue creada por la propia Miley en 2014 y su labor principal es la ayuda a la comunidad LGTBIQ+ estadounidense, así como a jóvenes sin hogar en el país norteamericano. Solo en las primeras horas de vida de Montero, la cifra recaudada gracias a la preciosa balada, que lleva por nombre Am I Dreaming, se acerca a los 2.500 dólares. ¡Un gran gesto por parte de ambos!

Lil Nas X irrumpe de nuevo en la escena musical con un trabajo que va a darnos mucho de sí durante los próximos meses, algo de lo que a buen seguro se encargará el rapero personalmente. Y tú, ¿con qué canción de Montero te quedas en especial?