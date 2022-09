Anabel Pantoja se marca un bailecito con Yotuel Romero en Nueva York con la ausencia de Beatriz Luengo

Anabel Pantoja le ha sacado el máximo partido a su viaje a Nueva York. Ya ha puesto rumbo a México, pero ha exprimido Manhattan al máximo junto a su chico, Yulen Pereira y sus amigos de Supervivientes: Alejandro Nieto, Tania Medina y Ana Luque. Un viaje que les va a costar olvidar.

Han hecho turismo y han disfrutado de las bondades de la ciudad más cosmopolita del mundo. Y antes de marcharse han pasado una última noche de concierto con un viejo conocido. En alguna ocasión ha dejado pruebas de la buena relación que mantiene con Beatriz Luengo y Yotuel. Pues bien, coincidió que el cubano daba un concierto por allí y allí que se presentó el grupo de viajeros.

Todos ellos se hicieron fotos con el cantante y bailaron al ritmo de sus canciones que tienen melodía, pero también mensaje. Y no dudaron en pasarse por el backstage para hacerse fotos con él.

Complicidad con Yotuel

“Que orgullosa estoy de ti @yotuel, ojalá muchas personas se parezcan a ti, luchando y logrando parte de sus sueños, pero sin olvidarse de donde vinieron y todo lo que dejaron atrás. Tú eres PATRIA Y VIDA 🇨🇺”, escribía Anabel haciendo referencia a lo presente que tiene el cantante a su tierra. De hecho, Patria y vida, la canción que menciona, recibió dos Grammy latinos el año pasado dejando claro que se había convertido en el gran himno del cambio en Cuba.

Y no, en esta ocasión no andaba por allí su mujer por la que Anabel siente un gran cariño. De ahí que no quisiera olvidarse de ella en redes sociales: “@beatrizluengo te echamos de menos 🖤”.

Y junto al mensaje, un vídeo en el que podemos verles a Yotuel y Anabel bailando al ritmo de Lambo en Varadero, el último tema del cantante que sigue teniendo muy presente a su país. Mucha complicidad y buen rollo en esta pareja de amigos que coincidió en Nueva York.

Desde luego, un viaje de lo más completo.