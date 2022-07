Yotuel habla sobre su relación con William Levy y opina sobre la pareja formada por Rosalía y Rauw Alejandro

La revista People ha otorgado el cuarto puesto de su lista de los ‘bellos de la música’ a Yotuel Romero. Un reconocimiento que está a años luz del que ha recibido de su pueblo cubano que ha vuelto a convertir su última canción, Un lambo en Varadero, en un nuevo himno por la libertad.

Pero a nadie le amarga un dulce y hemos querido saber qué le ha hecho sentir ser incluido en una lista de belleza y eso nos ha llevado a hablar de William Levy, Rosalía y Rauw Alejandro.

Hace poco fuiste elegido el cuarto bello de la música por la revista People, ¿no sé quién se alegró más si tú o Beatriz?

Se alegró más Bea, a mí me dan igual esas cosas, sinceramente, no le presto atención a esto. Lo único que encuentro bueno es que a raíz de eso también me hicieron una entrevista y pude seguir hablando de las necesidades humanas que tiene mi país. Pero a mí eso no es una cosa que realmente me quite el sueño.

Bueno, pero para ser uno de esos bellos, te cuidas mucho, ¿no?

Me cuido como se puede cuidar cualquiera. A mí me gusta cuidarme, me gusta comer sano, me gusta preocuparme por la salud mental y la salud interna y siento que el deporte te mejora, te libera endorfinas, te libera estrés. Creo que cuidarse es parte de mí. Pero es bonito que se haga esto y que me elijan y lo que más me ha gustado es que soy el único cubano, así que, estamos defendiendo Cuba ahí también.

En este terreno te está robando protagonismo William Levy que tiene a media España enamorada de él.

Ese sí es muy guapo. A William le quiero mucho, somos muy amigos. Para Montecristo tenía otros compromisos y no pude estar en esto que está montando, pero ya trabajaremos juntos en un futuro y lo admiro mucho. Admiro su trabajo, su dedicación y, sobre todo, su fuerza para conseguir su sueño.

Volviendo a esa lista de People, por detrás en la lista te seguían Rosalía y Rauw Alejandro, la pareja te va a hacer la cruz…

Como tiene que ser, jajajaja. No, Rosalía y Rauw son una pareja muy linda, me gusta mucho que sean también una pareja racial como somos Bea y yo. Cuando yo empecé con Bea era todo como atípico, la relación de una pareja de jóvenes, él cubano y ella española, era como muy diferente. Pero la gente lo aceptaba y le encantaba. Creo que es bonito que Rosalía comparta también, que son de dos nacionalidades diferentes, dos culturas diferentes y siento que es muy bonito.