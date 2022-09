La segunda expulsada de ‘Pesadilla en El Paraíso’ no se esperaba salir tan pronto

Después de que la semana pasada fuera el primer expulsado de Pesadilla en El Paraíso, ya tenemos quién le sigue los pasos. Este jueves hemos conocido al segundo expulsado que ha caído en la prueba del serrucho: Mónica Hoyos.

"No me esperaba salir tan pronto, pero lo acepto y estoy encantada de haber estado aquí, haber conocido todo esto. Yo sabía que mi fuerza era menor, era muy duro, así que no pasa nada, es el destino", decía nada más saber que acababa el concurso para ella.

Todo empezaba cuando Xavier Font convertía en nominados a Omar Sánchez, Patricia Steisy, Dani G y Víctor Janeiro. Los eligió al azar, una decisión que le trajo consecuencias porque a nadie le pareció bien.

El caso es que los cuatro se tuvieron que enfrentar a una prueba de recogida de huevos por un recorrido lleno de obstáculos. El primero en salvarse era Omar. Los otros tres empataban y había que hacer un último recorrido. Finalmente, perdía Steisy que quedaba nominada junto a Israel Arroyo, el nominado oficial.

Dos nominadas finales

“No sé lo que he hecho, la adrenalina lo ha nublado”, decía entre lágrimas. Le tocaba dar el nombre del tercer nominado directo y ha escogido a Mónica Hoyos. Tal vez, el haber compartido habitación con el capataz esta semana, le ha acabado pasando factura.

“Se ha pasado conmigo y ha tocado un tema que por ahí no voy a pasar. Dijo que la había agredido por decir ‘ven, voy a hablar contigo’, con una pareja fuera y una familia que me está mirando. Utilizar eso, que creo que es lo más bajo que puede hacer porque incluso es un delito, se viene conmigo”, daba como principal razón de su decisión.

“Steisy me va a nominar porque no va a nominar a su grupo hasta después. Luego se matarán entre ellos. Ya lo veré desde mi casa cómo se dan entre todos”, decía después de haberse defendido de las acusaciones de su compañera.

Duelo final

Pero así no quedaban las cosas porque los granjeros tenían la oportunidad de salvar a uno de los nominados y han sacado a Steisy del saco. No cabía en sí de felicidad. Eso ha dejado en el serrucho a Mónica e Israel. La ex de Carlos Lozano era finalmente la nueva expulsada.

Antes de irse, dio el nombre de Daniela Requena para convertirla en la nueva propuesta de nominada. La elegida lo tenía claro, explicaba que no habían tenido feeling desde el minuto uno porque consideraba que había llegado al concurso con una estrategia que consistía en hacer un papel o varios papeles. Mónica aseguraba que la había nominado porque era consciente que había hablado mal de ella con cada uno de los concursantes.

Opinión dividida

Y a diferencia de lo que ocurre en otras ocasiones, esta vez, la audiencia se ha pronunciado en redes a favor y en contra de la expulsada. Tiene polarizada a la audiencia. Los hay que sienten que se haya ido y no aceptan el comportamiento que han tenido sus compañeros con ella.

Pero también los hay que han celebrado su expulsión porque la consideran una teatrera.

El caso es que se le acabó el trabajo en la granja.