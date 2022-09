Gloria Camila lanza un zasca a Ana María Aldón en ‘Pesadilla en El Paraíso’ hablando de su hermano pequeño

Gloria Camila Ortega Cano es una de las concursantes de Pesadilla en El Paraíso que más comentarios suscita y no tanto por su papel en el concurso sino por sus relaciones familiares y la que hay liada fuera.

Su padre está al borde del divorcio, su hermana mayor sigue contando su vida en televisión poniendo a caldo a la familia de su padre y su guerra abierta con Ana María Aldón es ya conocida por todos.

Y eso que cuando se fue a la granja, todavía no se había enterado de todo lo que está pasando ahora. Pero ella no se ha olvidado de nadie y ha hablado de la familia, concretamente de sus dos hermanos, porque debe ser que a Rocío Carrasco no la considera como tal.

De princesa a líder del lado oscuro

No ha sido una semana fácil para ella que ha discutido fuertemente con Xavier Font. Empezaron el programa con muy buen rollo. De hecho, el cantante de Locomía se refería a ella como su princesa. Pero las tornas han girado y ahora la considera la líder del lado oscuro. Y así se lo ha hecho saber cuando han discutido después de que ella le hubiera acusado de ser un mal capataz que solo aprovecha los privilegios, pero no se responsabiliza de sus obligaciones.

“Gloria Camila es la capataza en la sombra, controla a su grupo y a casi la mitad de sus compañeros, es increíble la cantidad de palmeros que tiene esta señorita”, decía desde plató Pipi Estrada, uno de sus grandes enemigos del concurso.

Y si alguien pensaba que la familia se había quedado fuera, se equivocaba. Ha hablado del pequeño, José María, el hijo de Ortega Cano y Ana María Aldón.

Zasca a Ana María Aldón

“Mi hermano pequeño es muy alto y tiene toda la cara de mi padre. Mi padre lo intentó llevar por el toro, pero él quiere ser futbolista. Él dice que se llama José María Ortega Cano junior, el apellido de la madre ni aparece, es todo ‘papá, papá, papá’”, confesaba. Un zasca en toda regla a la todavía mujer de su padre.

“Gloria, la educada, hablando de su familia y comentado que su hermano quiere llamarse como su padre como si la madre no existiera. Me parece un comentario un poco feo y con mucha intención. Vemos que esta tiene muy mala leche y ese comentario va directamente a la mujer de su padre”, comentaba Nagore Robles desde plató que no dudó en referirse a ella por el mote que le han puesto en redes sociales, Gloria Camorra.

“¿No existe la madre? La madre fue quien lo parió, ahí está el ninguneo hacia Ana María Aldón y la explicación de cuando dije ‘ahora entiendo a Ana María Aldón'”, añadía Pipi Estrada.

También ha hablado de José Fernando. “No hace nada. Lleva 5 años en un centro. Ya está limpio de adicciones y es un super padre”, aseguraba sobre él asegurando que, además, tenía mejor corazón que ella misma.