Tony Spina y Tom Brusse se pronuncian sobre Javi, novio de Claudia Martínez en ‘La isla de las tentaciones 5’

Este miércoles pasado arrancaba La isla de las tentaciones 5 y veíamos los primeros movimientos de las parejas en República Dominicana. Conocíamos a todos los que este año han decidido poner a prueba sus relaciones y asistíamos a la presentación de los solteros.

Además, la ceremonia de los collares nos dejaba las primeras discusiones de pareja y las despedidas nos llenaban de lágrimas. Los avances nos han dejado claro que va a haber candela y que tanto ellos como ellas se lo van a pasar en grande en esta experiencia de fiesta continua.

Lo que está claro es que las luces no van a parar de sonar y Sandra Barneda va a tener que trabajar mucho. No se ha hecho esperar su primera visita a la villa de los chicos para enseñarles imágenes comprometedoras.

El chico más comentado

En este primer programa hubo un novio que destacó por encima del resto y que generó muchos comentarios en redes sociales: Javi Redondo. El jugador de pádel mostró su lado más tierno. Claudia Martínez, la que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa, es su primera relación seria y, como él mismo confesó, sueña con ella todas las noches.

Le hemos visto llorar, cotillear y mostrar una inocencia que habrá que comprobar cuánto tiene de real. El caso es que ha despertado el interés de muchos que han decidido mostrarle su apoyo y que le auguran un programa complicado.

Muchos no entienden cómo Claudia puede comportarse con él como si fuera un perrito faldero. Ella es consciente y por eso ha dado el paso de vivir esta aventura con la esperanza de que él se dé cuenta de que quiere estar con ella porque la quiere y no porque la necesita.

Dos comentaristas vip

Entre la mucha gente que ha opinado sobre Javi está Tony Spina que aseguraba que “no sé por qué, pero me da penita Javi, el novio de Claudia". Tal vez pensó en esto después de que Claudia confesara que se había liado con los dos solteros gemelos que habían entrado en su villa.

Nse porque pero me da penita Javi el novio de Claudia #LaIslaDeLasTentaciones1 — Tony Spina (@Tony_Spina) September 21, 2022

"¿Claudia dejará de tratar a Javi como su hijo en algún momento? No me gusta nada ese aire de superioridad que tiene", aseguraba el prometido de Marta Peñate que no acaba de ver una relación equilibrada en esta pareja.

Claudia dejará de tratar a Javi como su hijo en algún momento? No me gusta nada ese aire de superioridad que tiene — Tony Spina (@Tony_Spina) September 21, 2022

Pero no ha sido el único que ha querido compartir su parecer. Uno que sabe muy bien lo que es vivir esta experiencia también ha recurrido a las redes sociales para comentar el primer programa.

"¡Ojito! ¡Ojito con Javi! Este la va a liar muy parda, acaba de empezar La isla de las tentaciones y ya la está liando, este es de los nuestros", aseguraba Tom Brusse, “va a ir a fuego".

A él no le fue muy bien, o sí. Quizás a la que no le fue tan bien fue a su novia, Melyssa Pinto a la que dejó por Sandra Pica. Eso sí, la vida da muchas vueltas y ahora vuelven a ser pareja. ¿Podrías pasarles algo así a Claudia y Javi?