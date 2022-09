Nía, Oriana Marzoli, Anabel e Isa Pantoja o Natalia Rodríguez opinan sobre el nuevo look de Adara Molinero

La inminente llegada del otoño nos hace pensar en cambio. No sólo los árboles mudan sus hojas, muchas personas deciden introducir cambios en su imagen. Adara Molinero es una de las últimas que se ha apuntado a un cambio de look y nos lo ha mostrado en sus redes sociales.

Ha apostado por un corte tendencia en esta temporada, el long midi con flequillo. Y lo cierto es que no le queda nada mal. “Nuevo look. Me encantaaa. Tenía mucho miedo, pero ahora estoy súper contenta. Os gusta? 😍”, escribía junto a un vídeo que nos muestra cómo ha sido el proceso.

Son muchas las famosas que se están sumando a este largo de melena y al flequillo XXL, una de ellas, Sara Carbonero. Adara no se lo ha pensado dos veces, siempre cuidadosa con su melena, le ha dado un nuevo aire.

Comentando el cambio

Y claro, las opiniones no se han hecho esperar y, por lo menos entre sus amigas, parece que el resultado ha gustado mucho.

Anabel Pantoja: Guapísima te sienta todo bien joia!!!

Estela Grande: Tía!! TOP TOP TOP

Isa Pantoja: preciosa😍😍🔥

Natalia Rodríguez: Estas espectacular

Silvia de Benito: Alaaaaaaaa😍

Nía Correia: Brutaaaal😍

Raquel Reitx: Esto es DE LOCOS 🔥🔥🔥🔥🔥

Desiré Cordero: 😍😍😍😍😍

Oriana Marzoli: Toooomaaaa yaaaaaa😍😍😍😍

No dudó en compartir todo el proceso. Ya antes de entrar a la peluquería compartía un storie informando de todo. “Estoy muy nerviosa porque llevo muchos días pensando en hacerme un cambio de look bastante fuerte”, decía.

“He pensado en lo típico, ¿y si no me gusta?, no pasa nada, el pelo crece. Y a mí me crece, por suerte, bastante rápido”, se decía así misma para convencerse de que no se estaba equivocando.

Reconocía que hacía años que no se hacía un cambio de look así y el resultado ha sido de lo más favorable. “Bueno, bueno, qué éxito ha tenido el pelo. Estoy encantadísima porque para mí era un cambio muy, muy grande”, aseguraba feliz.