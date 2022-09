Ed Sheeran tiene nueva canción: ‘Celestial’

Padre por partida doble, artista inmerso en una gira mundial, colaborador en canciones con J Balvin, Camila Cabello o Paulo Londra... Y por si todo esto fuera poco, a Ed Sheeran también le da tiempo a dar vida a una nueva canción cuyo estreno tenemos a la vuelta de la esquina.

Será el 29 de septiembre cuando el británico estrene Celestial, canción que forma parte de la estrategia de promoción del nuevo videojuego de Nintendo: Pokémon Celestial. Una colaboración estelar que sigue el camino emprendido por la compañía japonesa de apoyarse en una generación de artistas que han crecido con sus videojuegos de la franquicia.

Hace algunos meses tuvimos la oportunidad de disfrutar de Electric de la mano de Katy Perry. La californiana celebró con su música los 25 años de existencia de la saga y ahora parece que el testigo lo recoge Ed Sheeran. Al inglés, precisamente, no le es desconocido el juego...

"Empecé con las tarjetas Pokémon cuando la moda llegó a la escuela primaria cuando tenía alrededor de 7 años, luego los dibujos los daban en la televisión así que solía intentar grabarlo en el mismo VHS cada semana. Después de esto, mi hermano y yo compartimos una Game Boy y Pokémon azul. Tuve una Game Boy de color azul con amarillo Pokémon para mi octavo cumpleaños. Estar obsesionado era un eufemismo" empieza explicando en su perfil oficial de Instagram.

En esa cuenta ha ido dejando pequeñas pistas de lo que estaba por llegar junto a una gigantesca colección de muñecos de peluche de los Pokémon, otra prueba de que es un fanático de la franquicia. Y lo que el inglés ni imaginaba es que algún día iba a estar cantando para el juego.

"Flash hacia el presente hacia mi yo a los 31 todavía: tengo el mismo color de Gameboy y todavía juego Pokémon plata en vuelos largos. Realmente me encanta. Me dio la posibilidad cuando era un niño de escapar a un mundo de fantasía que parecía seguir y seguir. Ahora en la vida adulta es la nostalgia lo que me hace sentir como un niño otra vez. Conocí a la gente de Pokémon cuando viajaba a Japón, y bromeamos sobre poder escribir una canción para ellos. Pero ahora aquí estamos" continúa explicando Ed Sheeran.

Un sueño cumplido que, como decía, está a la vuelta de la esquina: "Celestial sale el próximo jueves, y el vídeo es increíblemente increíble, animado por la gente increíble en Pokémon. Me encanta, te va a encantar. Y todos tenemos que atraparlos a todos" finalizaba explicando Ed Sheeran.

No es la primera colaboración de este estilo en la que participa Ed Sheeran. Porque a comienzos del pasado año ya ofreció un show online a través de Pokémon Go para los fanáticos tanto del juego de realidad aumentada como para sus seguidores que comparten su entusiasmo por los Pokémon.

"You make me feel, like my troubled heart, is a million miles away, you make me feel, like I'm drunk on stars, and with that sin out in a space, Celestial" se escucha al músico inglés cantar en varios de los vídeos que ha publicado. ¿Quién dijo nervios? ¡Sácala ya!