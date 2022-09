Taylor Swift revela el nombre de una nueva canción de 'Midnights': 'Vigilante Shit'

Dos días después de la revelación de la primera canción del track list del nuevo disco de Taylor Swift, Mastermind, la cantante ha dado paso a un nuevo programa de Midnights Mayhem With Me para continuar con las noticias en torno a su próximo álbum.

En esta ocasión la de Tennessee, que repetía la estrategia de dejar en manos del azar la elección de la canción de la que revelar el título, anunciaba que la octava canción del disco se titula Vigilante Shit, destrozando así una de las teorías más sonadas que en las últimas horas vaticinaba que todas las canciones de Midnights empezarían por la letra M, la decimotercera letra del abecedario, en coherencia con su obsesión con el número 13 que hemos visto a lo largo de toda su carrera pero sobre todo en lo que respecta a la información de este proyecto.

Sin embargo, para los que crean o no en las casualidades, pese a que esta teoría ha quedado descartada, hay una nueva coincidencia con el número de la suerte de la cantante. Y es que si contamos las letras que conforman el nombre de la canción, como resultado obtendremos el número 13.

Vigilante Shit se convierte así en la segunda canción revelada del álbum que, por el momento, no cuenta con el anuncio del lanzamiento de ningún single. Aún así, entre la revelación del primer y el segundo nombre de sus nuevas canciones podemos observar algunas similitudes. La más evidente: la aparición del teléfono rojo y la voz visiblemente distorsionada de Taylor una vez el azar ha escogido el número de la siguiente canción y llega el momento de revelar el título.

En esta ocasión, sin embargo, hay un detalle que no ha pasado desapercibido para sus fans: en este segundo programa de Midnights Mayhem With Me Taylor Swift se coloca el teléfono en la oreja del revés, volviendo a poner en funcionamiento el motor de las teorías de sus seguidores más acérrimos.

A la espera de nuevas revelaciones sobre este nuevo proyecto, y a menos de un mes de que podamos tener Midnights en las manos, lo que sí que tenemos claro es que Taylor Swift ha sido capaz de adaptarse a las exigencias de las nuevas generaciones y es una de las artistas que mejor aprovecha TikTok para conectar con su público al mismo tiempo que utiliza su cuenta como forma de promoción del álbum. ¿Qué nuevas sorpresas nos tendrá preparadas? Solo el tiempo lo dirá.