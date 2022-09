Camilo se une a las ‘otras canciones’ del Mundial de Qatar 2022

El idilio entre Colombia y las canciones del mundial podría tener en este 2022 un nuevo capítulo por escribir. Porque si Shakira o Maluma han sido capaces de protagonizar dos de las mejores canciones de un mundial de fútbol que se recuerden, ¿por qué Camilo no iba a poder hacerlo?

A priori no es cosa sencilla después de que la canción oficial, o al menos una de ellas, ya haya sido presentada. Hayya Hayya (Better together) es uno de los temas centrales de Qatar 2022. Pero eso no significa que los artistas no puedan aportar su música a las 'otras canciones' de la Copa del Mundo.

En todos los países las televisiones y los medios se preparan para realizar una amplia cobertura de uno de los mayores eventos deportivos del planeta y nada mejor que sazonarlo con buena música. Y ahí es donde entra en juego el de Medellín que prestará una de sus canciones para la cobertura de la tv colombiana Telemundo.

En una entrevista promocional para dar la noticia, Camilo aseguró estar "muy emocionado porque es la primera vez que hago esto en mi vida". Pese a que Colombia no se clasificó para la cita mundialista, el intérprete apoyará a las selecciones latinas y para ello ha elegido su canción Aeropuerto que adaptará especialmente para la cobertura del mundial.

A pesar de que no había 'estado' nunca antes en una Copa del Mundo, la música de Camilo si que se ha relacionado en los últimos tiempos con el fútbol ya que la Liga escogió uno de sus temas como canción central para promocionar sus contenidos.

Como decíamos, no será Camilo el único artista que presente una canción con el objetivo de sonar sin parar durante las decenas de partidos que compondrán el mundial de fútbol de Qatar 2022. Hace unas semanas conocíamos un interesante proyecto que llegaba de manos de BTS.

El grupo de Kpop va a participar en una campaña para promover la sostenibilidad y todo lo relacionado con la ecología. El proyecto se llama Goal Of The Century y los cantantes no son los únicos participantes porque también estarán presentes futbolistas como Park Jisung, capitán de la Selección de fútbol de Corea del Sur, o Steve Gerrard. Lanzarán una canción con motivo del Mundial de Qatar y la podremos escuchar en la segunda mitad del año. Todavía se desconoce el título, la fecha y en qué idioma estará cantada.

Y no nos cabe ninguna duda de que España tendrá una canción para animar a la selección y que intente conseguir su segunda Copa del Mundo. ¿Quién o quienes serán lxs responsables?