BTS lanzará una canción especial con motivo del Mundial de Fútbol de Qatar 2022

Los chicos de BTS anunciaron su descanso como grupo hace más de un mes y algunos de ellos empezaron a lanzar música como solista. Jungkook colaboró con Charlie Puth y J-Hope ya tiene en el mercado su primer álbum, con el que no le está yendo nada mal a pesar de ser su debut. Sin embargo, aunque los integrantes de la boyband ya están con la cabeza puesta en su propia carrera, siguen saliendo a la luz proyectos que tienen con el grupo.

Recientemente, se confirmó la colaboración que grabaron para el próximo disco de Benny Blanco, junto al música y a Snoop Dogg, llamada Bad Decisions, que podremos escuchar el 5 de agosto. También sabemos que tendrán una película y una serie documental en Disney Plus, tras un acuerdo con la compañía.

Sin embargo, esto no es todo, ya que se ha confirmado su vinculación con la próxima Copa del Mundo de Fútbol que se celebrará en Qatar a finales de este 2022. Lo hacen a través de una campaña que lanza Hyundai Motor Company para promover la sostenibilidad y todo lo relacionado con la ecología. El proyecto se llama Goal Of The Century y los cantantes no son los únicos participantes porque también estarán presentes futbolistas como Park Jisung, capitán de la Selección de fútbol de Corea del Sur, o Steve Gerrard.

Según adelantan medios coreanos, BTS tendrá otro papel en esta campaña además de promover la parte sostenible. Lanzarán una canción con motivo del Mundial de Qatar y la podremos escuchar en la segunda mitad del año. Todavía se desconoce el título, la fecha y en qué idioma estará cantada, pero ya se ha confirmado su vinculación con este evento deportivo.

🚨 BTS will reportedly release a song for the 2022 World Cup. pic.twitter.com/C9o43OFFtO — Pop Base (@PopBase) July 28, 2022

BTS están muy concienciados con el medio ambiente y con hacer actividades responsables para intentar reducir la contaminación. En una entrevista para Hyundai, hablaron sobre qué significa este hecho para ellos: “Crear un mundo sostenible ya no es solo una tarea para una sola persona. Es la meta del siglo que todos pueden lograr en solidaridad”, dijo Jin. Además, RM comentó algunas aficiones que tiene: “Me encanta cultivar plantas. Mi objetivo del siglo es transmitir el bosque verde, el medio ambiente y la tierra a la próxima generación”.

Habrá que esperar un poco tiempo para poder escuchar la nueva canción que prepara BTS y que será parte del Mundial de fútbol de Qatar de 2022.