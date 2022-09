Lali Espósito vive una noche mágica durante su primera noche del Disciplina Tour en España

La noche del 22 de septiembre Lali Espósito daba el pistoletazo de salida del Disciplina Tour en su paso por España. La argentina, que considera Madrid como su segunda casa después de haber vivido en la capital durante más de dos años debido al rodaje de Sky Rojo, despertaba los gritos de los asistentes a La Riviera pasado un cuarto de hora de las nueve de la noche, dispuesta a entregar una auténtica fiesta electro-pop que superó todas las espectativas.

Una treintena de canciones y más de dos horas de espectáculo no son suficientes para resumir el show de la de Buenos Aires en Madrid, en uno de sus conciertos más especiales gracias a la asistencia de algunos amigos que la han acompañado durante su vida en la ciudad, entre los que destacaban figuras como el actor Asier Etxeandia, TINI o Sagittaria, perteneciente a la primera generación de Drag Race España.

Un concierto en el que Lali hacía un repaso no solo por Libra, su último disco publicado hasta la fecha, sino por todos los éxitos de su carrera y los primeros singles del álbum que está por llegar. Eclipse y Asesina fueron las canciones elegidas para presentarse a su público madrileño, que desde los primeros segundos demostró una entrega y una emoción que acompañarían a la cantante a lo largo del resto de la noche, haciendo posible una respuesta afirmativa a la pregunta con la que Lali se dirigía a su público segundos después: "¿Están listos para la mejor fiesta de sus putas vidas?"

Toda una declaración de intenciones que, además, tuvo un añadido en la primera interacción de la cantante con sus fans. Y es que uno de los asistentes entregó a la argentina una bandera del colectivo LGTB que sostuvo en sus manos mientras declaraba: "La única bandera que nos incluye a todos, la única que vale para algo".

Tu Novia, Fascinada, Somos Amantes y Bailo Pa Mí continuaron con este primer acto caracterizado por la sensualidad, los besos, el baile y una entrega vocal difícil de conseguir para un show que exige tanto a nivel físico: todo un espectáculo para el que Lali no solo se ha rodeado de coreógrafos, sino de preparadores físicos con los que ha entrenado para dar lo mejor de sí misma sin que su voz de una mala nota.

Un hombre no es una necesidad

Pantalla en negro. Luces apagadas. De repente, en el escenario aparece la frase "A man is not a necessity", seguido del famoso vídeo de la entrevista de Cher en la que la cantante cuenta la anécdota de una conversación con su madre en la que, después de que esta le pida que siente la cabeza y busque a un hombre rico, ella le contesta: "I Am A Rich Man".

De nuevo, toda una declaración de intenciones que refleja muy bien otra de las características de su música y su espectáculo: el empoderamiento, el feminismo y la libertad para ser como uno es. Segundos después, los primeros acordes de Diva empiezan a sonar con un público más que entregado, donde Lali canta su mítica frase "Bailo como Britney, visto como Cher".

Un mash up entre Histeria, Irresistible y Soy protagonizan un segundo acto en el que la fiesta continúa completamente arriba, sin descanso, para dar paso, sin embargo, a un nuevo discurso de la cantante en el que introduce una de sus canciones más especiales, Ego. Un tema que con el paso de los años ha quedado en la memoria de sus seguidores, haciéndola suya y compartiéndola con el mundo.

El amor y los amigos

Lo Que Tengo Yo, Ladrón, No Puedo Olvidarte y Sin Querer Queriendo dan una vuelta de tuerca al espectáculo que, aún con el ambiente de fiesta por las nubes, ofrece unos ritmos más urbanos y de reggaetón frente al pop más electrónico de los primeros actos. Una sección que, sin embargo, se ve interrumpida a la mitad con la interpretación de Una Na, una canción que Lali dedica directamente a sus amigos y con la que quiere que su público también celebre la amistad.

2 Son 3, uno de sus últimos trabajos, es otro de los avances del nuevo disco que escuchamos inmediatamente después de este giro de acontecimientos, al que acompañan después los clásicos Del Otro Lado y No Estoy Sola.

Como cuando estamos de fiesta en la discoteca, el ritmo baja, se hace el silencio con nuestros amigos y nos apetece besar a nuestra pareja. Para este momento, Lali también tiene una canción especial, Enredados, que quiere que los asistentes que han ido acompañados de sus parejas dediquen a su persona especial. Un momento mágico y emotivo que viene acompañado de otro momento igual de intenso: entre el público una niña de 11 años sostiene una pancarta, "Mañana me salto el cole por ti", que, cuando Lali la ve, desata los aplausos del público, celebrando todos juntos el primer concierto de esta fan incondicional.

Atención. Firmes. Disciplina

No se cansa de llevar todo el talento de Latinoamérica sobre sus hombros. @lalioficial eres una bestia. 💥💥💥 #DisciplinaTourMadrid pic.twitter.com/OPNJtYwZjO — Jorge Hawthorne (@JORGITO_91) September 23, 2022

Enfundada en un mono de latex de color rojo Lali presenta la canción que da nombre a la gira, Disciplina, después de hora y media de concierto en el que todo el mundo se pregunta cómo consigue entregar un espectáculo de ese nivel sin mostrar signos de agotamiento. Vibrando con cada grito, cada aplauso, cada persona que decide acompañarla cantando cada una de las estrofas.

Un concierto que, en principio, acaba con N5 y Como Tú, pero que gracias a la entrega del público provoca que la artista salga de nuevo al escenario para entregar más y más música. El canto a capela de Una Esquina en Madrid (se le había olvidado plantearla en el set list para esta ocasión), LALIGERA (una de sus canciones más personales porque reflexiona sobre toda su trayectoria y todo que ha conseguido con el paso de los años) y Boomerang cierran un concierto mágico con un consejo para sus fans antes de la última canción: todo el bien que se hace, todo el bien que se da a los demás, nos es de vuelto.

Noche de lágrimas, emociones a flor de piel y mucha fiesta para una velada irrepetible. Lali Espósito conquista La Riviera, ha conquistado Argentina, y conquistará al mundo.