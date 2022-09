Lali Espósito: Toda una vida como actriz

Cada vez con más fuerza somos testigos de cómo la música urbana en español está triunfando en todo el mundo, ocupando día a día los primeros puestos del Top 50 Global en Spotify - con permiso de canciones como As It Was de Harry Styles y Running Up That Hill (A Deal WIth God) de Kate Bush-, que a lo largo de este 2022 han saboreado las mieles del éxito por distintos motivos.

Además, poco a poco las mujeres tienen cada vez más voz dentro de una industria dominada por hombres. Nombres como Rosalía, Lola Índigo, Tini, María Becerra, Karol G, Anitta, Becky G, Emilia o Lali Espósito son ejemplo diario y constante del trabajo que conlleva ser mujer dentro de la música, en un ámbito en el que tienen que hacer un equilibrio entre su estilo y su trabajo y lo que el mundo espera de ellas, con una presión sobre los hombros que se agraba a medida que crece el éxito y, por tanto, las expectativas.

Lali Espósito se encuentra en estos momentos compaginando su Disciplina Tour, que ya ha colgado el cartel de "entradas agotadas" hasta en tres ocasiones en el Movistar Arena de Buenos Aires, con la preparación de su quinto disco, su primera experiencia como coach en La Voz y, hasta hace muy poquito, el rodaje de la tercera y última temporada de Sky Rojo, donde interpreta a Wendy en la serie de los creadores de La Casa de Papel para Netflix.

Cantante, actriz y compositora, Lali Espósito visitará España con su gira en apenas unos días, citándose en Madrid, Málaga y Barcelona durante los días 22, 24 y 25 de septiembre. La capital española ha sido su casa durante dos años debido al rodaje de la serie, que tuvo que paralizarse debido a la pandemia, una ciudad en la que, en sus propias palabras para una entrevista con LOS40, le dió una libertad que nunca antes había experimentado en Buenos Aires: "Esa sensación de un poco más de libertad en mi manera de estar en la calle, mi manera de salir a un bar, en mi manera de relacionarme con extraños, de manera de vivir en una ciudad... Me dejó un tatuaje emocional muy grande, y de mucha madurez también".

En esta ocasión, sin embargo, dejamos por unos párrafos su faceta como cantante a un lado para explorar todo su recorrido como actriz a lo largo de 18 años de profesión, pues si bien es cierto que ha alcanzado la fama mundial interpretando a la prostituta Wendy en la serie de la plataforma en streaming (que en su nueva temporada contará con el mismísimo Rauw Alejandro), Lali Espósito ha desarrollado a lo largo de su carrera un trabajo como actriz de telenovelas que es digno de admirar. Uno de ellos, de hecho, fue el que provocó su salto al mundo de la música: Casi Ángeles.

Toda una vida como actriz

La primera vez que pudimos ver a Lali Espósito delante de una cámara de televisión fue en el año 1998, con siete años, dentro del programa infantil presentado por Cecilia Carrizo, Caramelito y vos, cuyo apodo cariñoso daba nombre al espacio televisivo donde se juntaban la entrevistas, la danza y el canto. De hecho, Lali aparecía bailando una canción de Natalia Oreiro dentro de una competición cuyo premio era un viaje a Nueva York.

Un día como hoy pero de 2003, debutaba en la televisión argentina la telenovela "Rincón de Luz".



Fue el primer trabajo actoral de Lali, que dio vida a la inolvidable Malena.

Su debut como actriz, sin embargo, llegaría cinco años más tarde con un papel secundario dentro de la telenovela Rincón de luz, una serie infantil spin off de la telenovela Chiquititas (que daría lugar también a Rebelde Wey) ,donde Lali interpretaba a Malena.

Roberta (su primer personaje importante), llegaría un año más tarde, en 2004, dentro de la serie Floricienta, adaptación libre del clásico de Cenicienta del Canal 13, que se emitió hasta el año 2005. Dos años más tarde, Casi Ángeles terminaría por consolidar su fama en Argentina con la interpretación de Marianella de la que, como decimos, saldría la banda pop Teen Angels, que tuvo una trayectoria de 5 años en los que llegaron a grabar seis álbumes de estudio.

lo hermosa que estaba lali en solamente vos estoy completamente enamorada pic.twitter.com/obMU0txhcK — ََ (@_alwayslanzani) September 12, 2020

Una vez disuelta la banda, empezaría a compaginar su carrera en solitario con más proyectos interpretativos. El papel dentro de la telenovela romántica Solamente vos, donde se puso en la piel de Daniela, una de las hijas del protagonista, que seguía las aventuras y desventuras de un músico de mediana edad a quien su mujer le pide un tiempo y tiene que empezar una vida desde cero, le valió el galardón a Actriz Favorita dentro de los Kids Choice Awards Argentina de 2013.

No debemos olvidar esta joyita, "Rata de dos patas" por Lali para la peli Permitidos 💪😊❤ pic.twitter.com/Uc9tGmwjtY — 💚 (@LaliEsTalento) May 25, 2019

En 2015 protagoniza Esperanza mía, una telenovela donde interpretá a Julia, que intenta demostrar la culpabilidad de la fabrica donde trabajaba su madre de la muerte de su progenitora, que fallece a causa de la contaminación. En 2016, además, obtiene el papel protagonista dentro de la película Permitidos, una comedia romántica donde una pareja pone en juego su relación cuando cada uno de los miembros conoce a su "famoso permitido", la celebridad con la que podrían establecer una relación alejados de su propio vínculo.

Finalmente, en 2018, antes del rodaje de Sky Rojo, su actuación dentro de la película Acusada de Gonzalo Tobal sería aplaudida por la crítica cinematográfica, siendo una de las cintas que se estrenaron en la 75 edición del Festival de Venecia, y siendo considerada una de las artistas a conseguir el premio a Mejor Interpretación Femenina dentro de los Premios Platino del Cine Iberoamericano de aquel año, aunque finalmente no sería nominada.

Artista multidisciplinar donde las haya, Lali Espósito ha demostrado con creces que se merece todo el éxito cosechado durante los últimos años. Es pasado, es presente y es futuro de la música y de la actuación, y nosotros estamos encantados de que así sea.