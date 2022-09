“Es un prepotente”: los modales de un soltero de ‘First Dates’ arruinan su cita antes de empezarla

En First Dates hemos visto todo tipo de encuentros entre los invitados y la realidad es que todos han acabo sorprendiéndonos. Sin embargo, pocas veces hemos visto que los usuarios en las redes sociales acaben protagonizando un linchamiento contra uno de los solteros, que cruzó las puertas del restaurante de Carlos Sobera para tentar a la suerte y encontrar un gran amor.

La diferencia entre la inteligencia de una mujer de 24 años y el niño de 22, es que ella piensa con su cabeza y él todavía deja que su miembro domine su cerebro. pic.twitter.com/JRCGxQasEc — Mi Mujer Yo y Viceversa (@PenseConELPito) September 22, 2022

"Nunca me he enamorado así que imagínate con todas las que he estado"



Quizas deberías empezar a pensar a la inversa y piensa a ver por qué estás solo, se han dado cuenta de que eres un fantasma y un segurata que se cree el gerente de Inditex. Pringle. pic.twitter.com/ZjFRS8EIS5 — Atopeee (@jonnny782) September 22, 2022

Parece que el señoríto no puede coger su propia copa y llevarla a la mesa y quiere que se la lleve Matías.



Matías no es tu mayordomo ,gañán. Un poco de respeto entre currantes. pic.twitter.com/zwRK88Evku — MRJ (@MVG2323) September 22, 2022

El aludido fue Raúl, un joven de 22 años que pisó el programa de citas de Cuatro el pasado jueves 22 de septiembre con un objetivo muy claro: encontrar a alguien que le encante físicamente, ya que confesó que, pese a haber conocido a muchas mujeres, no había logrado enamorarse de ninguna. Lidia Torrent fue la encargada de recibirle en First Dates y tras el saludo protocolario, Raúl dejó claro de que pie cojeaba. “(...)Yo no me cuido, lo mío es genética”, afirmó muy seguro de sí mismo.

Siguiendo en su faceta narcisista, Raúl confesó a Lidia que su mayor arma de seducción es saber hacer reír a las mujeres. “¿En plan payasete?”, preguntó la joven. “De payasete nada”, le respondió Rául muy tajante, mientras añadía lo importante que es para él que estas tengan las ideas claras. “Yo sé cómo comportarme y me gustan las chicas que tengan su personalidad, con un carácter fuerte porque a mí me gusta mucho sacar el mío. Si una chica de primeras es muy clara, a mí me motiva para querer seguir conociéndola", expresó el chico muy tajantemente.

La arrogancia de Raúl

Tras esta pequeña presentación, llegó el momento de conocer a Bibi, su cita, que pronto se dio cuenta de cómo era verdaderamente Raúl. Después de la presentación, Raúl se mostró satisfecho porque el equipo del programa le había juntado con una chica que cumplía sus expectativas. “Es guapa, tiene un físico que me gusta. Es un poco baja, me suelen gustar más altas... Pero pesa poco, que eso es lo importante", declaró con una sonrisa de oreja a oreja.

Así comenzó la velada para estos dos jóvenes, que pronto descubrirían que sus corazones estaban muy lejos de conectar. Raúl no paró de bombardear a preguntas a Bibi, quien se mostró un poco más cautelosa con su cita, al menos, de primeras. Antes de acudir a la mesa para continuar con el encuentro, Lidia Torrent les interrumpió para saber si Raúl quería que le guardase su americana. Este le respondió con una actitud un tanto chulesca que no la dejará en una silla porque podría salirle "joroba".



que sí le podían acercar la bebida hasta la mesa, pese a que la tenía ya servida en la barra.

Una situación que no pasó desapercibida para Bibi, quien acabó etiquetando a su cita de “prepotente”. Pero todavía hay más. Raúl también pidió que que sí le podían acercar la bebida hasta la mesa, pese a que ya la tenía servida en la barra. Unos comentarios que dejaron un poco en shock a la empleada del programa: “Esto es lo que te espera, ¡eh!”, expresó Lidia dirigiéndose a Bibi.

Una actitud que la joven rápidamente comprobó y rechazó durante la velada, ya que acabó tachando a su cita como un ser "creído" y "chulo". Tras conocerse un poco más, ambos decidieron tomar caminos diferentes, sobre todo, Bibi, quien aseguró que no tendría más encuentros con él por falta de compatibilidad.