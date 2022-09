“No pegamos ni con un chicle”: lluvia de zascas en una de las citas más desastrosas de ‘First Dates’

First Dates siempre nos sorprende y es que los invitados a este programa de Cuatro vienen dispuestos a ofrecer lo mejor de sí mismos para conseguir conquistar a su cita. Sin embargo, a veces lo confunden con hacer el ridículo, ya que en muchas ocasiones acaban protagonizando escenas de auténtica vergüenza ajena.

Esto es exactamente lo que le ha pasado al Mar en su cita con Roberto. Desde el primer momento han demostrado que los trenes iban a chocar y que lo suyo iba a ser cuanto menos anecdótico y ¡vaya sí lo ha sido! Mar es una soltera que ha cruzado las puertas del restaurante de First Dates aplicando su filosofía de aprender algo nuevo, pero en su encuentro con su cita se ha limitado más bien a atacarla.

Roberto, en cambio, cuando la ha visto se ha quedado sin palabras y ha sacado su mayor artillería para seducirla. Sin embargo, esta no ha dado pie a nada y tampoco ha encontrado nada positivo en él. Nada más empezar, la aludida le ha hecho un buen traje. “La forma de vestir no me ha gustado y el corte de pelo, menos”, ha explicado comentando el aspecto físico de su cita.

Comienzan los ataques

Por si fuera poco, la chica se ha sorprendido al descubrir que Roberto era administrativo: “No me dice mucho, si fuera empresario pues bueno, te puedes ir a Turquía a ponerte pelo”.

Esto no ha impedido que Roberto siguiese intentándolo. En un acto de generosidad, el chico ha comenzado a contarle algunos episodios sobre su vida. Ella parecía seguirle, pero en realidad estaba pensando en cómo arremeter duramente contra él.

“No me gustan sus dientes, los tiene amarillos de fumador. Eso no va conmigo”, ha comentado muy indignada. A continuación, ha puesto en duda que fuese un buen deportista poniendo asegurando que era imposible que le siguiese el ritmo.

Roberto, nuevamente haciendo un alarde de humildad, ha querido saber qué es lo que apasionaba a Mar y esta le ha confesado que “el baile”. Él con un toque de sorna le ha comentado que “de forma horizontal” funciona bastante bien, pero que se considera una persona “arrítmica”. Algo que ha provocado el desagrado de ella que le ha visto muy soso y ha decidido no seguir mostrando interés en él.

Mar parecía que ya lo tenía claro porque ni se ha inmutado al saber que Roberto era de los pocos románticos, que todavía creen en el amor duradero: “No pegamos ni con un chicle”. Sin embargo, el momento más reseñable de la velada ha llegado cuando tocaba saldar las deudas con el restaurante. Roberto no le ha invitado a cenar y esto ha desatado la indignación de Mar. “Es un tipo duro, agarrado, no es para mí”, ha declarado muy tajantemente a los micrófonos del programa.

Roberto ha dicho que cada uno pague lo suyo!!!!!!!! 👌

Y es que encima ella esperaba que le invitara 😳😳😳😳

#Firstdates21S — Samanta (@WillisSamanta) September 21, 2022

Cuando ha llegado el momento de tomar la decisión final, parecía que ambos habían vivido dos realidades muy distintas, ya que Roberto ha llegado convencido de su compatibilidad y ella ha dejado claro que no tenían nada que ver. ¿Tendrán más suerte la próxima vez?