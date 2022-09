Pitbull nos pone a bailar toda la noche con su nueva canción: ‘Mamasota’

¿Qué es una buena fiesta sin un temazo de Pitbull? Mr. Worldwilde ha estrenado Mamasota, una canción con la que subir las temperaturas ahora que dejamos el verano atrás y hay que ir pensando en sacar los abrigos del fondo del armario.

Después de lanzar Café con Leche, el cantante vuelve a traernos los sonidos con los que triunfó en los 2010s y con los que sigue triunfando. Sin duda, el ritmo nos lleva a temas como Yo no quiero agua, yo quiero bebida; Don't Stop The Party o I Know You Want Me, entre otros.

Irremediablemente, este Mamasota entra en una categoría de títulos muy recurridos en nuestros cantantes favoritos. Podemos clasificarlo junto a éxitos como Mamiii, de Karol G y Becky G; Mami, de Ptazeta y Juacko; o Mamacita, de Black Eyed Peas, Ozuna y J. Rey Soul.

Mamasota - Pitbull

La canción ha sido escrita por el propio Pitbull y Jose Carlos García, y producida por IAmChino. Con ella, el estadounidense quiere que bailemos toda la noche y nos demelenemos, sacando nuestro lado más salvaje. Y bien lo canta: "Get loose, get wild, get crazy" (Suéltate, vuélve salvaje y vuélvete locx).

Así lo ha expresado en sus redes sociales y seguro que, a partir de ahora, la incluirá en el repertorio de su gira, haciendo que sus fans se dejen llevar al ritmo de la música. Y es que Mr. Worlwilde se encuentra estos meses viajando de costa a costa por Estados Unidos con un tour que, de momento, culmina el próximo 5 de octubre.

Aún no tenemos noticias sobre si pisará nuestro país, pero... ¿Te gustaría que viniera a España a hacernos romper la pista de baile con este Mamasota?