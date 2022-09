David Bisbal y Sebastián Yatra comparan su ‘six pack’ y parece que dividen al público

La voz nos ha permitido ver el buen rollo que se ha creado entre un grupo de artistas que lo pasan en grande delante de la pantalla, pero también detrás. Los momentos en el backstage son inolvidables y, de vez en cuando, los compartan con todos sus seguidores.

Este viernes David Bisbal y Sebastián Yatra no han dudado en quitarse la camiseta para presumir de sus logros, en esta ocasión, no los musicales sino los que consiguen en el gimnasio. Han comparado sus abdominales. “27 vs 43. Quién gana?”, preguntaban en sus redes sociales.

Y lo hacían junto a una foto en la que podemos verles a ambos presumiendo de six pack y sacando el máximo de músculo posible. Sus seguidores no han dudado en comentar su reto.

Dani Fernández: Gana David por supuesto

Rayden: No digo quién gana pero es mi tocayo

Lil Manuel Miranda: The answer is nosotros! Nosotros ganamos 🤣

Joey Montana: Te dio guerra el compa!!

Lolalolita: Top

¿Un ganador?

Aunque alguno aseguraba que ganan Calvin Klein y Hugo Boss que son las firmas de los calzoncillos de ambos, lo cierto es que la cosa ha estado muy igualada. Aun así, y pese al apoyo de los músicos españoles, parece que David se ha sentido derrotado: “Ja ja ja ja ja ja Sebas ganas tu parce!!!!!”.

Este duelo inspiraba a alguno para animar a Ibai Llanos a invitarles a La velada 3. Lo que demuestra esta imagen es que ambos comparten el mismo sentido del humor y saben reírse de sí mismos y eso, hoy en día, es algo muy importante.

Y como dicen muchos, ya les gustaría a más de uno llegar como Bisbal a los 43. Está claro que le echa horas al gimnasio y disfruta de los resultados.