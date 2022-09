Miguel Herrán recurre a las redes sociales para hacer una petición: “Luchemos por lo que es nuestro”

Este viernes se ha estrenado Modelo 77, la película que ha reunido a Miguel Herrán y Javier Gutiérrez convertidos en dos prisioneros de los años 70. Una historia con la que director y guionista llevan trabajando doce años.

Herrán da vida a Manuel, un joven contable que acaba encarcelado y pendiente de juicio por cometer un desfalco. Se enfrenta a una pena entre 10 y 20 años, un castigo desproporcionado para el delito que ha cometido.

Entre rejas coincide con Pino al que da vida Javier Gutiérrez, un hombre misterioso con el que forma equipo. Se juntan a otros presos para pedir una amnistía en una época de transición cuando la democracia está llegando a sus vidas.

Petición en redes

Ahora que la película se ha estrenado, Herrán hace una petición a través de redes sociales: “No perdamos nuestro cine, no dejemos que se extinga… el cine nos ha dado mucho a muchos… Devolvámosle ese regalo que nos dio, ese cariño… Luchemos por lo que es nuestro. Y no dejemos que una parte tan importante de nuestra cultura deje de brillar con luz propia”.

No hacía ninguna mención a su último estreno, pero junto a estas palabras compartía una foto de esta película en la que participa y que acaba de llegar a las pantallas de cine.

“Como a un hijo… no podemos hacerle mejor regalo en esta vida que nuestra presencia. Y es lo único que el cine necesita… nuestra presencia. Nuestro compromiso”, aseguraba.

Unas palabras que han llegado a muchos de sus compañeros. Jaime Lorente no dudaba en compartir en sus stories el post de su amigo y compañero. “Amén”, compartía Omar Ayuso. Aurora Carbonell o Belén López le mandaban corazones rojos para apoyar sus palabras.