Beatriz Trapote y Alexia Rivas se enzarzan en un cruce de zascas en el plató de ‘Pesadilla en El Paraíso’

Beatriz Trapote ha llegado al plató de Pesadilla en El Paraíso para defender a su marido, Víctor Janeiro. Hacía diez años que no pisaba Telecinco y es que desde que se casó con el torero y fue madre, su presencia en la televisión ha sido escasa. Y su vuelta no ha sido fácil, alguna que otra colaboradora no se lo ha puesto fácil.

"Estaba recordando y creo que diez años, he pasado por los pasillos y, los pelos de punta, me han dado escalofríos. Superilusionada", le contaba a Carlos Sobera sobre lo que le ha supuesto la vuelta a la cadena.

Y no ha tardado ni un minuto en reivindicar el papel de su marido en el concurso. “Espero que le hayan sacado un poquito más porque yo creo que los cámaras se quedan sin carrete”, protestaba por el escaso protagonismo que está teniendo el torero en el concurso.

“Asume que tu marido es la planta oficial de este año”, le pedía Alexia Rivas, “no sale en los vídeos, sale más el burro que él”. Y Beatriz no solo no se lo ha tomado mal, sino que lo ha convertido en algo positivo: “Es un piropo porque la planta es vida”.

Entre periodistas

Y parece que este comentario no ha hecho más que encender los ánimos. “Oye, qué suerte tenemos con Beatriz aquí. Todo el contenido que no está dando tu marido, lo vas a dar tú”, le decía Marta Peñate. “De periodista a periodista, la diferencia es que yo tengo 41 tacos ya y he vivido mucho”, le respondía Beatriz.

“Tiene 32 y ejerce más de periodista que tú con 41”, le echaba un cable Alexia Rivas a su compañera y amiga, Marta. “Habló la periodista Alexia Rivas”, se defendía la mujer de Víctor Janeiro.

“La verdad es que estoy muy agradecida a esta cadena porque están confiando mucho en mí", contestaba Alexia. “Yo llevo 20 años en el periodismo”, se defendía Beatriz. “Sí, pero 10 en tu casa”, recibía como zasca de su contrincante.

“¿Sabes la diferencia? Que tengo tres hijos”, se defendía la veterana. Y en ese momento Alexia le ha recordado de que hay muchas mujeres que concilian la vida laboral y personal. Así ha sido su vuelta a la televisión en la media hora que emite MiTele antes de la emisión en Telecinco del programa.

Y esto no ha sido más que el principio, pero el pique de las colaboradoras habituales con Beatriz ha sido constante a lo largo de todo el programa. Y la audiencia, mientras, encantada con la vuelta a la televisión de la periodista que sabe cómo dar contenido.

Veremos si es la primera de muchas nuevas apariciones de Beatriz que ha protagonizado la conexión familiar con los concursantes más dicharachera.