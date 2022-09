Gloria Camila recibe la llamada de su padre y su novio en ‘Pesadilla en El Paraíso’ y hablan de favoritismo

Gloria Camila entró a Pesadilla en El Paraíso preocupada por la complicada situación matrimonial de su padre, José Ortega Cano. Y eso le está pasando factura e influyendo en su ánimo. Pero este domingo ha recibido un chute de energía. Su padre ha entrado por Skype para hablar con ella.

"Estoy bien, tranquilo. Muy contento de que pueda hablar con Gloria y también estoy un poco preocupado por ella, en algunos momentos la he notado con poquito ánimo”, le decía el maestro a Carlos Sobera antes de hablar con su hija.

“Qué guapo estás”, es lo primero que le ha dicho Gloria Camila a su padre al que le ha costado arrancar. “Estoy bien”, le decía a su hija cuando le preguntaba cómo estaba, “con muchos deseos de verte, de escucharte… Lo estás haciendo muy bien”.

“No queremos, ni yo ni nadie de los tuyos, que aflojes. Eres fuerte, eres muy sensible, pero también muy fuerte. Ahora es el momento de que continúes siendo fuerte y demuestres tu capacidad, tu ternura, que la tienes, y que eres una niña especial”, le decía un emocionado padre a una Gloria que no podía evitar las lágrimas y que aseguraba que tenía muchas ganas de abrazar a su padre.

“Quiero que te fortalezcas y el tiempo que te queda que aproveches porque eres una ganadora”, terminaba diciéndole. "Lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Estoy con los animales, hago las tareas diarias, recoge mierdas que, a lo mejor, muchos pensarían que no lo iba a hacer, no se me caen los anillos", aseguraba ella.

Su padre recordaba que ellos han tenido fincas y que allí ya había experimentado con gallinas y caballos. También le ha puesto al día sobre sus hermanos. Le ha asegurado que José Fernando no se pierde ni un minuto del concurso y que José María ha metido siete goles en su partido de este fin de semana.

La primera vez

Ortega Cano tenía una sorpresa reservada para su hija. “Aquí tengo algo que estoy un poco preocupado, es una persona que ha venido y no la conozco de nada”, bromeaba sobre David, el chico de Gloria Camila que aparecía por primera vez en televisión.

“No me lo puedo creer”, aseguraba ella totalmente emocionada. David no ha dejado de repetir lo mucho que la echa de menos. “Ya sabes que te dije que te iba a ayudar en todo y cuando salgas ya lo verás”, le decía antes de mandarle saludos de todo el mundo.

Favoritismo

“Gracias por estar y por ser, eres maravilloso y gracias por estar con papi”, le decía ella a su chico. Y, sin duda, ha sido un chute de energía. Lo que no sabe es que muchos han criticado esta intervención y han hablado de favoritismo en redes.

Le ponen al padre, al novio y porque no han podido meter al hermano. Pero luego no digáis que es por favoritismo. #PesadillaDebate3 pic.twitter.com/rn7kQtYb4X — Summer (@FanaticaGH7) September 25, 2022 lo de Telecinco y los favoritismos es asqueroso. Especialmente con todos los que hacen daño a Rocío...y con AD tarde o temprano lo volverán hacer #PesadillaDebate3 — Alberto (Berto) (@Beto_luque1968) September 25, 2022 Echaba de menos la palabra FAVORITISMO. Ahora lo estamos viviendo



Una llamada de Ortega Cano a Gloria Camila y luego los demás llevan sin hablar con su familia 1 mes #PesadillaDebate3 — Marcos🇪🇸 (@RealitysTv__) September 25, 2022 No han pasado ni 2 semanas desde que ha empezado este reality y ya están haciendo videollamadas con el novio, el padre y solo hace falta el primo de Gloria Camila. No se nota ni nada el favoritismo… Madre mía… #APOYOROCIO25S #PesadillaDebate3 — nsseeeeeee (@nsseeeeeee) September 25, 2022

Reacción temprana porque lo que no sabía la gente que se ha lanzado a criticar es que después otros concursantes también iban a tener sus conexiones. Víctor Janeiro o Lucía Dominguín también han podido hablar con los suyos.

Hay otro detalle de esta conexión que ha llamado la atención de mucha gente. Y es que, mientras padre e hija hablaban, en el margen derecho superior de la pantalla se veía el anuncio del programa de Rocío Carrasco con la que no mantienen una buen relación.

Nada pasa desapercibido al ojo de la audiencia.