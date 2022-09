Steisy cabalga en topless frente a Víctor Janeiro y se besa con Dani García en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Patricia Steisy es una de esas concursantes que sabes que cuando entra a un reality va a dar juego porque es de las que rema a favor y tiene interiorizado el sentido del espectáculo. Y, además, teniendo en cuenta su carácter desinhibido e inestable en ocasiones, nos deja momentos televisivos únicos.

Lo vimos el primer día cuando nada más llegar a Pesadilla en El Paraíso, decidió darse una ducha con el cubo completamente desnuda. No dudó en quitarse toda la ropa delante de sus compañeros sin ningún tipo de pudor.

A lo largo de estas semanas ha demostrado ser la alegría del lugar y sus compañeros, en general, le han mostrado su total apoyo. Y ella, sigue a lo suyo.

Amazonas en topless

En el debate de este domingo hemos visto cómo Víctor Janeiro la enseñaba a montar a caballo. Ella decidía darle un abrazo por lo que pudiera pasar. Y no pasó nada malo, más bien todo lo contrario. Se convertía en una gran amazona capaz de cabalgar a pelo, sin silla de montar siquiera.

Mientras Víctor pedía prudencia consciente de los peligros que puede suponer montar a caballo, Israel Arroyo buscaba otro tipo de espectáculo y animaba a Steisy a quitarse su top para cabalgar en topless, “una ninfa”, decía.

Y claro, a ella no le hace falta mucho para venirse arriba. “Quiero ser salvaje y natural porque yo soy nudista”, decía antes de quitarse el top y dejar su pecho al aire. “Esta está muy suelta con el caballo”, aseguraba Víctor.

“Víctor, tú no mires, por respeto a tu mujer”, le pedía el vidente al torero. “Si te caes, ya te cogeré, pero yo no miro”, aseguraba Víctor.

“Estaba nerviosito perdido, pero mira, yo, cuanto más nervioso se ponía él y más vergüenza le daba, más burra me ponía. No burra de cachonda sino burra de exagerada”, explicaba después.

Nada más bajar del caballo se abrazada a Víctor que tampoco llevaba puesta ninguna camiseta. “Déjame”, pedía él todo azorado.

En el debate, tanto Beatriz Trapote como Pablo Pisa han dado su opinión sobre este momento. "Ha hecho falta que Steisy se saque las tetas para que veamos a Víctor", aseguraba bromeando el novio de la concursante. "A mí dejarme tranquila, no me toques las palmas que empiezo con los flecos. Vamos a ver, habéis visto a Víctor, si es que no tiene pegas. Es un cacho de pan", aseguraba la mujer del torero.

“Aquí no estamos hablando de si es un cacho de pan o no, Beatriz, es que no hace nada”, argumentaba Marta Peñate que iniciaba así una nueva discusión con la periodista por el escaso papel que está teniendo Víctor en el concurso.

Una posible carpeta

No ha sido el único gran momento que ha vivido Patricia Steisy. Hemos visto también un inicio de tonteo con Dani García. Como no podía ser de otra manera, con Israel de nuevo por medio, el que fuera novio de Bea Retamal, ha asegurado que “Patri es un pibón de tía, un animal en la cama”, después de que Israel asegurase que sexualmente le atraía.

Más tarde ha recurrido al péndulo para asegurar que iba a haber sexo entre los dos. “Madre mía, como estás tú pillada, pillada. Tú estás super pilladísima por él. Se miran como una pareja de enamorados”, le decía a ella que no hacía más que negarlo.

Dani desplegaba su repertorio de piropos que le daban alas a Israel para animarles a besarse. Y no había uno, sino dos picos. “Mira, mira, qué tontito se ha puesto”, decía sobre Dani que se tapaba la cara.

“Me esperaba algo peor porque la temo”, aseguraba el novio de Steisy en plató mientras en redes hablaban de carpeta forzada. “Estas imágenes no me gustan, pero tengo que decir que la conozco y ella es así, entonces, no me voy a preocupar de momento”, aseguraba. Después explicaba que en una ocasión que Dani durmió en su casa, ella se puso celosa pese a que ambos durmieron en cuartos separados y Pablo aseguraba que le gustaría saber qué pasaría al revés. Eso sí, dejó claro que no se fía nada del péndulo de Israel.

Ahí no quedaba la cosa porque Luis Font, tomaba la palabra en el debate y lanzaba una pregunta: “¿No os encantaría ver cómo Steisy encajaría un beso mío y de Pablo?”. Y ocurría.

Pero, pese a que la noche estuvo marcada por las conexiones en directo, Steisy no aparecía y eso hacía pensar a más de uno que la concursante ya ha abandonado el programa. Problemas de spoiler cuando se hacen conexiones cuando las grabaciones llevan semanas de antelación.

De todas formas, habrá que esperar a ver cómo discurre el concurso para confirmar o no su expulsión.