Primera amenaza de abandono en ‘Pesadilla en El Paraíso’

Nadia Jémez quizás es una de esas concursantes que muchos tuvieron que preguntarse quién era cuando se anunció su participación en Pesadilla en El Paraíso. Pero en estas semanas hemos podido ir conociéndola y dándonos cuenta de que es una chica con carácter, poco dada al conflicto y las tonterías, pero que no se deja pisar por nadie.

Claro que, como todos los que se estrenan en este tipo de programas, ha sufrido el bajón de lo que supone aislarse del mundo para vivir en una burbuja sin nada de información del exterior. No ha podido evitar sentir que quería irse y abandonar la aventura.

“Esto me está costando bastante acostumbrarme”, le decía Nadia a Alyson Eckmann. “Date un poquito más de tiempo”, le aconsejaba la americana. “Echo muchísimo de menos a toda mi familia. No me gusta bañarme en el río, es el peor momento del día. Psicológicamente a mí tanta discusión, tanto mal rollo, me está machacando la cabeza”, enumeraba sobre los inconvenientes que encuentra en su día a día. “Por eso estoy haciendo cosas todo el rato”, le contestaba su interlocutora.

El apoyo de sus compis

Una situación que le está pesando y que le ha hecho derramar alguna lágrima. Ya en la habitación, se venía abajo con Daniela Requena que les pedía a Marco Ferri y Víctor Janeiro que le dieran algún consejo como expertos de realities. “Piensa que esto es pasajero”, le decía el torero.

“Luego sales y en algunos días aburridos en la vida real dices, ‘joder, podía haber aguantado un par de semanas más’ y acuérdate que, al final, la gente que quieres de verdad te van a esperar”, añadía el italiano.

“Ya lo sé, pero yo me quiero ir porque pasado mañana es el cumple de mi pareja y el siguiente el de mi madre”, decía sin poder evitar las lágrimas. “¿Y qué pasa? Si vas a estar un montón de cumpleaños con ellos. Eres fuerte, eres guapa y eres inteligente y tienes carácter, ¿qué más quieres bandolera?”, le preguntaba Daniela que le aseguraba que iba a ganar.

Un momento de bajón que esperemos que sea puntual y no le haga abandonar porque es un perfil muy diferente al que estamos acostumbrados en este tipo de concursos y la variedad le sienta bien al formato.

Además, por lo que hemos podido ver no le faltan apoyos.