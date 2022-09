¿Dónde está Armie Hammer?

Durante el comienzo de este mes de septiembre asistíamos al estreno del documental House of Hammer: un proyecto dirigido por Elli Hakami y Julian P. Hobbs que, dividido en tres partes, buscaba ir más allá de los titulares que durante el mes de marzo de 2021 y las semanas posteriores señalaron a Armie Hammer como una figura violenta, agresiva y abusadora contras las mujeres para dar voz a las protagonistas del escándalo que envolvía al actor estadounidense; recogiendo sus testimonios y experiencias de abuso al mismo tiempo que presentaban un retrato familiar que se extendía durante varias generaciones y que retrataba a los Hammer como hombres con inclinaciones violentas, corruptas y completamente manipuladoras, tanto en su entorno profesional como personal.

El 18 de marzo de 2021 fue el día en que todo saltó por los aires: @houseofeffie en Instagram acusaba al actor, apoyando su propio testimonio en capturas de pantalla de conversaciones mútuas, de haber abusado física, mental y psicológicamente de ella en repetidas ocasiones; revelándose en los mensajes no solo una faceta "canival" (que en un primer momento se interpretó como un fetiche BDSM) del protagonista de Call Me By Your Name, sino completamente violenta y sádica contra las mujeres; que no tenía en cuenta ningún tipo de consentimiento y que encontraba placer en la absoluta sumisión de sus parejas.

Frente a las primeras horas en las que Effie se enfrentó a la incredulidad del público general, enseguida salieron a la luz testimonios de mujeres que también habían estado en relaciones sentimentales con Armie Hammer y que reconocían haber vivido experiencias similares, confirmando el tono y la forma de escribir del actor con sus propias pruebas. El resultado: la apertura de una investigación por parte del departamento policial de Los Angeles contra el actor, que a través de un comunicado aseguraba que todas las relaciones habían sido consentidas. La pérdida de proyectos cinematográficos durante aquel año y la entrada en un centro de rehabilitación se sucedieron en las semanas posteriores.

Pero, ¿dónde está Armie Hammer ahora?

Pese a que el propio documental no se ha librado de la polémica (era la propia Effie la que declaraba en repetidas ocasiones a través de sus redes sociales que "siempre debería ser la elección de la persona que sobrevive al abuso cuándo y dónde abrirse sobre su propio trauma" o "la gente no debería hacer documentales sobre la violación y el trauma de alguien sin su consentimiento. No es su historia para contarla. Es despreciable lo que están haciendo"), Armie Hammer parece estar en paradero desconocido.

El actor que llegó a la fama gracias a su participación en La red social, pasó 9 meses en un centro de rehabilitación de Florida donde, alejado del escándalo sobre su figura, trató sus adicciones al sexo, las drogas y el alcohol; volviendo a casa a finales del 2021.

Desde entonces, muy pocas han sido las imágenes que han salido a la luz del intérprete. Diferentes medios de comunicación, entre ellos TMZ, revelaban durante el mes de julio unas imágenes que confirmarían que Armie Hammer estaría trabajando dentro de una oficina como vendedor de propiedades en las Islas Caimán (lugar donde pasó gran parte de su infancia), donde se mantendría alejado de las cámaras y los focos, con un perfil bajo durante la investigación policial que sigue su curso. Sin embargo, también durante el mes de julio, los paparazzis recogían unas instantáneas de Hammer paseando por Los Angeles.



Sea como fuere, el regreso a la actuación no es una posibilidad para Hammer en estos momentos. La última película que grabó fue la ya estrenada Muerte en el Nilo y, de momento, no hay proyectos a la vista para un actor que en las últimas semanas, debido al documental, ha vuelto al foco de la noticia.