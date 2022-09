Lucía Dominguín habla con Palito y Víctor Janeiro con Beatriz Trapote en ‘Pesadilla en El Paraíso”

Este domingo el debate de Pesadilla en El Paraíso ha presentado una novedad que ha cambiado por completo el reality. Carlos Sobera conectaba en directo con la granja donde Lara Álvarez estaba acompañada uno a uno de algunos de los participantes. Una nueva situación que muchos han aplaudido, pero que otros han criticado por los spoilers que crea ya que la grabación en la granja va unas semanas adelantada a la emisión.

En esas conexiones pudimos ver el cruce de reproches entre Israel Arroyo y Mónica Hoyos, los dos participantes que se batieron en duelo en el último juego del serrucho que se resolvió con la expulsión de la ex de Carlos Lozano.

También nos permitió ver varias conexiones de algunos granjeros con sus familiares. La primera fue Gloria Camila que pudo hablar con su padre, José Ortega Cano y con su novio David que aparecía por primera vez en televisión.

Madre e hija

También vimos a Lucía Dominguín hablando con su hija Palito. “Estás igual que cuando te dejé, qué guapa”, le decía a modo de saludo. “Los gatos siguen en casa, los peces siguen creciendo, el estanque sigue muy bien, las plantas también”, le ponía al día su hija.

Lucía le preguntaba a su hija si seguía pintando. “He tenido una exposición. Ha ido super bien, he vendido cosas, hasta Miguel me ha dado la enhorabuena en redes, todo fantástico”, le informaba. Y la granjera no podía más que decir que tendría que quedarse más con lo bien que iban las cosas sin ella.

La orgullosa hija defendía el papel de su madre en la cocina y aseguraba que su madre sabe hacer de todo y en las cuadras también lo haría muy bien porque ha limpiado cuadras toda su vida.

Luego entraba Lara Álvarez a saludar y Palito ha hecho una confesión: “Muy bien, mira que Lara me encanta, pero cuando la veo me pongo muy nerviosa porque me acuerdo de lo mal que lo pasé allí", le decía haciendo referencia a su paso por Supervivientes.

Víctor Janeiro se quiebra

Si madre e hija mantenían las emociones controladas, Víctor Janeiro se echaba llorar nada más ver a su mujer, Beatriz Trapote que esa noche estaba como defensora suya en plató. “Te echamos mucho de menos como papá Víctor. Alguna vez que he dicho que no hacías ni el huevo, me voy a tener que morder la lengua. Se te echa en falta tela”, aseguraba la periodista.

“Los niños super orgullosos. Víctor te está poniendo un Bob Esponja por cada día que pasas en la granja, así que, te va a empapelar la habitación entera. Oliver va al colegido diciendo que su padre es torero y granjero. Y Brenda, cuando la veas…ha cambiado muchísimo”, le ponía al día sobre sus hijos.

“No ha venido nadie a defenderte en todo este tiempo y ya saturada un poco de las cosas que dicen cuando dicen que no hablas, y digo, ‘si Víctor habla que no veas’, ese gracejo andaluz, la gracia, esa chispa”, le explicaba a su marido.

“El 50% lo hago trabajando. Creo que aquí hay mucho trabajo por hacer y a lo mejor entro en menos conflictos, pero lo aporto en trabajo. Ya sabes cómo soy yo que no entro en polémicas”, se justificaba él.

Su mujer le animaba a seguir así, sin polemizar y luchando. “Vete y llega a la final. Disfruta y no te metas en follones. En tu línea, que haces muy bien y todo el mundo está super orgulloso de ti”, le aseguraba su mujer.

“Ganas de salir no, tú ahí hasta la final”, le decía Beatriz, “Tú ganas. Tienes que ir a ganar, si no ir para no ganar es tontería. A traer dinerito a casa que es lo que tienes que hacer”, bromeaba.

Lara animaba a Víctor a mandar un mensaje a sus hijos y él se rompía. “Es imposible hablar, unas cosas tan bonitas y tan chiquititas. Cómo se puede querer tanto a unos niños tan guapos. Tengo muchas ganas de verlos y disfrutar con ellos. Espero que estén bien y me estén viendo bien. Quiero estar a su lado y verlos crecer y disfrutar de ellos y espero ser su héroe”, lograba decir.

También le aseguraba que la cafetería va de lujo. “Tiro para adelante con la cafetería, los tres niños, la casa, Villa viruta, todo”, decía una Beatriz envalentonada que aseguraba que si había repesca y Mónica Hoyos o Pipi Estrada no querían él, ella se apunta.