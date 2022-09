María Becerra y Natti Natasha lanzan un adelanto de su nueva colaboración: ¡Escúchalo aquí!

María Becerra y Natti Natasha han cumplido el sueño de muchos de sus seguidores. Por fin las artistas han desvelado que tienen preparada su colaboración. La noticia la ha dado la de República Dominicana con un adelanto que ya está en todos los rincones de internet. Todavía no han confirmado la fecha ni el nombre, pero las redes ya están haciendo sus apuestas.

Esta mañana nos hemos levantado con unos mensajes que dejaban muy claro lo que estaba sucediendo y lo que está a punto de llegar en los próximos días. Tanto María como Natti han subido la misma frase a sus redes sociales: “Hoy estoy horny, me levanté pensándote a las 7 de la morning”, escribían las cantantes.

Este verso también ha llegado con el adelanto que ha publicado la dominicana en un vídeo donde aparece desnuda y escuchando un pedazo del tema. Sus fans lo tienen claro: “Se viene un temazo”. Los ritmos y la letra que han dejado son claros candidatos para entrar en todas las pistas de baile. Sin embargo, todavía no han confirmado la fecha en la que nos dejarán escuchar al completo este futuro hit entre dos reinas, como lo definen sus seguidores.

El nombre que llevará también ha traído muchos debates, ya que ninguna ha desvelado el título. Todas las redes sociales están seguras de que se llamará “lokita” por la frase que hemos podido escuchar y que repite en varias ocasiones esa palabra.

De momento las protagonistas no han dicho nada, por lo que no podemos estar seguros de que este sea el título que lleve el single. Lo que sí sabemos es que va a ser un auténtico éxito que no vamos a parar de escuchar.

María Becerra, de gira por España

Otra de las noticias que tiene a todos los seguidores de la argentina como locos es su gira por España con LOS40 Urban como emisora oficial. Animal Tour comenzará el próximo 29 de septiembre en Barcelona. La propia cantante ha desvelado que está contando las horas que quedan para pisar nuestro país durante sus nueve fechas: Barcelona, Granada, Málaga, Sevilla, Madrid, Murcia, Valencia, Bilbao y A Coruña son las ciudades que podrán disfrutar de María Becerra en directo.

Y tú, ¿tienes más ganas de escuchar la canción o de ir a su concierto?