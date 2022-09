Omar Montes solo tiene una preocupación tras la ruptura de Laura Escanes y Risto Mejide: “¿Qué va a pasar?”

Este domingo, 25 de septiembre, Risto Mejide y Laura Escanes han comunicado que se separan. Una de las parejas más mediáticas de España ha decidido poner punto final a su relación. Tras siete años juntos, una boda influencer de por medio y una niña en común, la modelo y el presentador ha decidido tomar caminos separados. Una noticia que ha dejado en shock a todos sus seguidores y seguidoras.

Los fans de ambos artistas no han dejado de hablar sobre el tema, preguntándose todo tipo de cosas: ¿quién lo habrá dejado?, ¿qué harán con la casa? o ¿por qué habrán terminado? Pero si hay una pregunta que ha llamado la atención de los usuarios de las redes sociales, sin duda, es la que ha hecho Omar Montes.

El cantante de La Llama del Amor, al igual que el resto de mortales, se ha quedado de piedra al enterarse de que la pareja de To el rato ya no está junta. Eso sí, él ha tenido una duda distinta, que n ha dudado en compartir con sus seguidores y seguidoras de Twitter:

Acabo de ver k lo han dejado risto y escanes. Estoy hundido k va a pasar ahora con el podcast? — Omar Montes (@omarmontesSr) September 25, 2022

“Acabo de ver que lo han dejado Risto y Escanes. Estoy hundido, ¿qué va a pasar ahora con el pódcast?”

Parece que Omar, como buen fan de la pareja, era un gran seguidor del pódcast Cariño, ¿pero qué dices?, donde el matrimonio debatía sobre distintos temas vitales. Incluso llegaron a hablar de separación.

Uno de los seguidores de Omar le ha dicho que se anime a hacer el pódcast con Risto. El cantante no ha dudado en contestarle: “Si él me lo pide”. Aunque haya sido en tono de humor, la idea de ver a estos dos personajes mediáticos juntos nos parece una auténtica fantasía. Y es que no tienen nada que ver.

Sea como sea, tendremos que ver qué pasa con los proyectos conjuntos que tenían Laura y Risto.