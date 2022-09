Los 15 mejores libros para superar una ruptura amorosa (aunque no seas Tamara Falcó)

¿Acabas de dejarlo con tu pareja? ¿Sientes que no tienes ganas de nada y que todo te supone un mundo? ¡Calma! Es lo más normal del mundo si la separación acaba de producirse. Las heridas están abiertas y tú te encuentras en una encrucijada de la que no sabes cómo salir. Te alimentas a base de chocolate, cafeína y cualquier cosa que podría ser catalogada como 'no saludable' porque hasta cocinar te da pereza y te supone un mundo. Una situación más natural de lo que crees en un proceso así, en el que muchos apuestan firmemente por la lectura como recurso para superar la separación de su pareja. Y es que, ¿quién no ha tenido que enfrentarse alguna vez a alguna ruptura amorosa?

La sensación es agobiante y muy dolorosa. Sientes que cargas una losa de la que es muy difícil deshacerte. Necesitas tiempo para aceptar lo que ha pasado y para poner un poco de orden en tu vida. Aunque en este punto, recuerda que es muy importante que no invalides tus emociones. Así que, si te apetece llorar de forma desconsolada, ¡hazlo! Si quieres hacerte un buen autorregalo, ¡háztelo! Si te apetece hacer planes en solitario, ¡hazlos! Son tiempos delicados en los que necesitas acogerte, quererte y mimarte mucho. En esos ratitos puedes aprovechar para leer libros sobre rupturas amorosas, ya que te ayudarán a nutrir tu amor propio y a soltar todo aquello que no te deja avanzar.

Además de salir con tu entorno más cercano a hacer planes divertidos, llorar (que también es sano y liberador), darte tiempo y espacio para hacer todo lo que te apetezca, puedes leer cosas que te permitan conectar con tu dolor o que te ayuden a evidarte. Si no sabes por dónde empezar, en LOS40 hemos recopilado algunos títulos escritos por profesionales en el mundo de la psicología y la psquiatría, que te ayudarán a asimilar lo acontecido, a dejar lo malo atrás y a reorganizar tu vida, algo imprescindible después de haberte separado de tu pareja.

1. A solas de Silvia Congost

Portada del libro 'A solas' de Silvia Congost. / Editorial Zenith

Después de haber atravesado una ruptura amorosa complicada toca pasar tiempo con uno mismo, algo a lo que no estamos acostumbrados pero que en palabras de la autora es vital para poder alcanzar el crecimiento personal. En este libro, hay claves y consejos para sobrellevar el dolor y la pena que nos genera esta situación y a su vez, qué debemos hacer cuándo nos sentimos más vulnerables.

2. Querida yo: tenemos que hablar de Elisabeth Clapés

Portada del libro "Querida yo: tenemos que hablar' de de Elizabeth Clapés. / Editorial Montena (Penguin Libros)

Una bonita y reparadora forma de conocerte a ti misma después de hacer frente a una ruptura amorosa. Este libro de autoayuda invita a hacer otra mirada de tu versión actual. ¿Cómo? Aceptándote, queriéndote, perdonándote y soltando aquello que no te hace bien. Esta lectura es ideal para empezar de cero y para, de una vez por todas, comenzar a quererte y ponerte en el lugar que mereces.

3. El camino de las lágrimas de Jorge Bucay

El autor argentino Jorge Bucay plasma en este libro cómo gestionar la pérdida de un ser querido. No te olvides que romper lazos con alguien también supone un duelo para el que nadie estaá preparado. En este libro encontrarás una gran hoja de ruta para tratar de dejar atrás lo que que ya te resta y te ayudará a mirar hacia un nuevo horizonte con esperanza.

4. Mujeres que ya no sufren por amor de Coral Herrero

Desmontando el mito romántico en 3,2,1... ¡Listo! Un libro que invita a hacer una mirada conjunta de cómo idealizamos al otro ser y cómo las convicciones sociales nos han llevado a callejones sin salida en lo referente al amor. Con este libro iniciarás un viaje (con mirada compasiva) hacia ti y tus relaciones, que te ayudará a sufrir menos y disfrutar más del amor.

5. ¿Amar o depender? de Walter Riso

Tras una ruptura amorosa, lo más normal es tener un apego afectivo hacia la otra persona, algo que alcanza unos matices alarmantes cuando se ha tenido una relación tóxica. Esta bomba de relojería pueda estallar en cualquier momento y arrastrarte. Si quieres practicar el desapego y ver cómo es realmente una relación sana, este libro de autoayuda es perfecto para ello.

6. Cómo sobrevivir a una ruptura de Vicente Garrido

Portada del libro de autoayuda 'Cómo sobrevivir a una ruptura' de Vicente Garrido. / Editorial Ariel

Un manual muy útil para poder mirar al frente y seguir hacia adelante, pese a las dificultades el camino. Un libro que invita a tomar una perspectiva mental de la situación y a pensar cuál es la mejor forma de gestionar una ruptura y los problemas derivados de esta: a qué tipo de abogado debo acudir, qué pasos tengo que seguir, qué habilidades tener para gestionar la comunicación con los hijos... Además, de la propia ruptura en sí, que supone abrir una puerta a reorganizar tus pilares de principio a fin.

7. Me cuesta tanto olvidarte de Mariela Michelena

Portada de 'Me cuesta tanto olvidarte' de Mariela Michelena. / Editorial La esfera de los Libros

¿El vacío te genera una situación de desolación? ¿No sabes cómo salir del círculo vicioso en el que estás? Este libro habla abiertamente de cómo superar una ruptura y dejar atrás el dolor, la pena y la nostalgia e invita a construir una nueva identidad.

8. Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido de Walter Riso

Una forma de decir adiós a lo que ya no te suma. Con este trabajo de Walter Riso harás un viaje por todas las etapas de la ruptura amorosa poniendo el foco en ti mismo para que no pierdas la perspectiva inicial: dejar atrás el pasado.

9. El coraje de ser tú misma de Sue Patton Thoele

Una obra que ayuda a practicar el desapego y deshacerte de todas esas actitudes que te desconectan de ti mismo/a. La exigencia se quedará a un lado y solo así, uno podrá disfrutar de todo lo que tiene a su alcance. Este libro sitúa al lector en el centro de la historia y ayuda a romper todas las capas que has ido imponiéndote para sobrevivir.

10. Me quiero te quiero de María Esclapez

Este libro ayuda a saber ver de lejos las situaciones más tóxicas, a aprender a poner límites para que tu estado del bienestar no se dañe y a reforzar tu autoestima. Ofrece ejercicios prácticos y algunos casos de la vida real de María Escaplez con sus pacientes para que dé una vez comiences a quererte, a ponerte en primer lugar, a decir que no...

11. Cómo superar una ruptura con el pensamiento de Patricia Córdoba

Superar el desamor no es una tarea fácil, pero sí necesaria para seguir creciendo personalmente. Muchos porqués viajan por tu mente y seguramente haya cosas que a día de hoy no entiendas. La realidad es que esta obra invita a abandonar el autoengaño, las justificaciones y todo el sufrimiento que sentimos a veces por determinados vínculos. Este libro te ayuda a sacar de la ruptura amorosa un gran aprendizaje y a ver las cosas desde otra perspectiva.

12. Con el amor no basta de Aaron T. Beck

Portada del libro de autoayuda 'Con el amor no basta' de Aaron T.Beck. / Planeta de Libros

Idealizar siempre lleva a grandes frustraciones. Aprende a olvidarte de expectativas, de forzar las cosas porque sí y a ser más flexible en la comunicación. Esta obra invita a hacer un trabajo de introspección sin disfraces, sin máscaras, sin verdades a medias...

13. Mujeres Malqueridas de Mariela Michelena

Relaciones imposibles, tortuosas, dañinas... Este libro ayuda a hacer una mirada interna para detectar posibles patrones o vicios que se producen en tus relaciones, sobre todo, a la hora de elegirlas. Además, brinda varios recursos para reconstruir tu autoestima y sobrellevar la separación de tu pareja.

14. El monje que vendió su Ferrari de Jorge Bucay

Una historia cargada de espiritualidad, de esperanza y de grandes aprendizajes. Julian Mantle, el protagonista, sufre un problema de salud que le obliga a replantearse su existencia. Inmerso en una crisis existencial. Julian vende todas sus pertenencias y se instala en un monasterio del Himalaya. Allí aprende grandes lecciones acerca de la felicidad, el equilibrio y la paz interior.

15. Cómo hacer que te pasen cosas buenas de Marian Rojas

Portada de 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas' de Marian Rojas Estapé. / Editorial Espasa (Planeta Libros)

Un libro de Marian Rojas perfecto para leer en cualquier moment,o ya que invita a hacer una reflexión profunda sobre nuestras capacidades y la forma en la que entendemos la felicidad. Es una obra didáctica que te ayudará a conectar con una parte de ti, que seguramente ya tenías olvidada.