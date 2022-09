Marina Theis comparte un comunicado para negar ser la mujer del vídeo de la infidelidad de Íñigo Onieva

Hace unos días no muchos habían oído hablar en nuestro país de Marina Theis, una modelo brasileña que aquí no es especialmente conocida. Pero eso ha cambiado después de señalarla como la mujer que aparece en las imágenes de infidelidad de Íñigo Onieva en el Festival Burning Man de Nevada y que han provocado la ruptura de su compromiso con Tamara Falcó.

En las últimas horas muchos han hablado de ella y ha decidido no mantenerse callada. Ha compartido un comunicado a través de sus redes sociales, con los comentarios bloqueadas para no soportar los ataques de los que ha sido víctima en las últimas horas.

“Me gustaría aprovechar esta oportunidad para corregir lo que se ha estado rumoreando en los últimos días”, empezaba diciendo dejando claro que las cosas no son como se están contando.

El desmentido

“Sí, estuve en Burning Man y conocí a Íñigo Onieva a través de un amigo en común. Nos tomamos fotos juntos, pero no pasó nada más allá de eso. No había ningún interés romántico entre nosotros y nunca sucedió nada. No soy la mujer del vídeo que han estado circulando y publicando”, continuaba negando ser esa mujer.

“Estas acusaciones falsas y el mal uso de mi nombre e imagen no solo son hirientes, sino que también tienen repercusiones legales”, informaba sobre las medidas que va a adoptar si esto no cesa.

Uno no, son dos los besos de Iñigo Onieva en Burning Man.

(Video de Sálvame) pic.twitter.com/KVissC1CWK — Reportajes.com (@reportajes_esp) September 26, 2022

“Insisto en que los medios de comunicación cesen de inmediato con estas falsedades y asociaciones inapropiadas con una situación que no me concierne”, pedía.

“Les deseo a Íñigo y su pareja lo mejor en su relación. Y a aquellos que me están enviando mensajes de odio por algo que no sucedió, espero que encuentren la verdad y la paz en sus corazones”, terminaba diciendo.

No sabemos si es consciente de la situación, pero desde luego, por muchos buenos deseos que tenga, la relación entre Íñigo y Tamara parece insalvable, aunque nunca se sabe. Ahora empezarán las investigaciones para saber si la modelo miente, como hizo Íñigo en un primer momento, o es verdad y no era la mujer del vídeo.