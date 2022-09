Tamara Falcó confirma que va a dar la cara tras el escándalo de su compromiso frustrado

No son tiempos fáciles para Tamara Falcó. Desde el jueves, su nombre está presente en todos los medios de comunicación, primero por el anuncio de su compromiso de boda. Pocas horas después, por la infidelidad de su novio, Íñigo Onieva.

Aparecían unas imágenes, grabadas tres semanas antes, en el Festival Burning Man, en las que podíamos ver al novio de Tamara besándose con una modelo brasileña. Su primera reacción fue negarlo todo y explicar que eran imágenes de 2019. Lo hacía cuando acudía con Tamara a la boda de unos amigos. Claro que la cara de la hija de Isabel Preysler cuando decía eso, lo decía todo.

Finalmente, las pruebas determinaron que las imágenes correspondían a este año y eso ha supuesto el escándalo familiar. Tamara borró todo rastro del compromiso en las redes sociales y se fue a casa de su madre.

Mientras, ha dado un ultimátum al que ya considera su ex. Quiere que se vaya de la casa que compartían y que recoja todas sus cosas lo antes posible. Y dicen que él, no para de llorar desde entonces. Aunque dicen que él mantiene esperanzas de arreglar las cosas, ella parece decidida a dar carpetazo a esta historia.

Dará la cara

El caso es que Tamara Falcó no está dispuesta a que esto pueda con ella y ha anunciado ya que va a dar la cara. Tenía un compromiso cerrado para esta misma tarde y sabemos que no va a cancelarlo.

“Lo ha confirmado ella misma a través de su Instagram. Al parecer va a ser en un evento esta tarde. No sabemos, eso sí, si va a contar cómo se siente tras lo que ha sucedido”, aseguraba Patricia Pardo esta misma mañana en El programa de Ana Rosa.

También hemos podido ver en el programa a la madre de Íñigo que no puede librarse de los reporteros que quieren conocer cómo está la familia. “La madre de Íñigo, su ex suegra, le ha mostrado su apoyo”, aseguraba Patricia.

“Todos están muy mal, cada uno con sentimientos distintos, obviamente”, asegura la madre del ex novio consciente de que no son buenos momentos para ninguno de los dos. Una situación de este tipo no afecta solo a la pareja sino a todo el entorno.

El evento que recibirá a Tamara esta tarde va a recibir más prensa de la prevista, seguro.