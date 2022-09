Tim Burton se confiesa en 'El Hormiguero': "Me daban más miedo mis padres y la gente normal"

Una semana más, El Hormiguero ha vuelto a recibir a otro rostro conocido. Tras el paso del tenista Carlos Alcaraz, los cantantes Becky G y Romeo Santos y el futbolista Joaquín, Antena 3 ha inaugurado la última semana de septiembre con la visita en su programa nocturno de un cineasta de talla internacional: Tim Burton.

El director ha acudido a divertirse al espacio de Pablo Motos como parte de la promoción de El Laberinto. Y no, no se trata de un nuevo filme, sino de una exposición inmersiva que recorre sus obras creativas y que se puede visitar ya en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid.

Sin embargo, la muestra solo era una excusa, puesto que el paso de Burton por el programa de Trancas y Barrancas en su edición El Hormiguero 3.0 ha dado mucho más de sí.

Su extraña obsesión con Disney

Una de las confesiones que el cineasta soltó a Pablo Motos, dejándole con la boca abierta, tenía relación con el universo Disney. Burton contó al presentador que estuvo un tiempo trabajando para la compañía cuando era estudiante y, durante ese tiempo, aseguró, hubo mucha gente haciéndose pasar por Walt Disney.

Junto a esta, el cineasta relató otra divertida (o espeluznante) anécdota sobre el empresario. "Nosotros buscábamos por los pasillos porque nos habían contado que lo tenían congelado allí", contaba el cineasta en el programa, al tiempo que reveló que tanto çel como otors estudiantes se pasaban el tiempo tratando de dar con el cuero de Walt Disney; pero, como era de esperar, nunca lo encontraron.

¿A qué le teme Tim Burton?

La conexión de Eduardo Manos Tijeras y la vida de Tim Burton #TimBurtonEH pic.twitter.com/x9ezbDuBRY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 26, 2022

Otra de las revelaciones del cineasta fue un tono más más oscuro. Como creador de obras extrafalarias, conocidas especialmente por su carga tenebrosa, El Hormiguero quiso saber más sobre esta faceta del cineasta al preguntarle qué es lo que le atraía del mundo de la fantasía.

La respuesta, como todo lo que rodea a esta figura del cine, fue sorprendente. "A mí la realidad me resulta una fantasía. Yo me ponía a ver películas de monstruos y me identificaba más con los monstruos por sentirme raro y diferente", explicó Burton.

Así, el cineasta contaba en El Hormiguero que con respecto a esos personajes, que a menudo son odiados o temidos, él los entendía. Es más, Tim Burton reveló en el plató que miedo, lo que es miedo, se lo producían más otras personales, como sus "padres, profesores" o, en definitiva, "gente normal".

Las películas de Tim Burton

Para quienes no conozcan la trayectoria como director de cine de este dibujante nacido en Burbank (California, Estados Unidos), sus principales obras se pueden resumir en tan solo unos títulos que son, de sobra, conocidos por la mayoría.

Entre sus películas destacan Beetlejuice (1988), Eduardo Manostijeras (1990), Batman returns (1992), Pesadilla antes de Navidad (1993), Sleepy Hollow (1999), La novia cadáver (2005), Charlie y la fábrica de chocolate (2010) o Alicia en el país de las maravillas (2010). En ellas no solo ha ejercido como director, sino también como creativo, dibujante o guionista.